Dit zijn de beste handheld gaming-pc's die zijn aangekondigd tijdens Computex 2026

De markt voor handheld gaming blijft elk jaar maar groeien en we zien ook steeds meer nieuwe hardware van verschillende bedrijven verschijnen. We krijgen regelmatig nieuwe modellen met net weer wat krachtigere prestaties te zien. Ook tijdens Computex 2026 werd het een en ander onthuld op dit vlak en fans van handheld gaming hebben dan ook genoeg om naar uit te kijken de komende tijd.

Er zijn meerdere aankondigingen geweest omtrent nieuwe hardware van bedrijven zoals ASUS, Acer, OneXPlayer en meer. Er is dus meer keuze dan ooit tevoren als je op zoek bent naar je volgende (of eerste) handheld.

Intel is ook druk bezig geweest met het ontwikkelen van zijn Panther Lake-processors en heeft ons onder andere de krachtige Arc G3 Extreme gebracht. Die chip gebruikt 14 cores en 14 threads, plus 12 Xe GPU-cores om sommige van de beste prestaties te leveren die we tot nu toe op een handheld gaming-pc hebben gezien. Het gaat echter niet alleen om pure kracht.

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Meerdere andere fabrikanten hebben bij nieuwe modellen vooral de hele handheld game-ervaring weer wat verfijnd. We zien bijvoorbeeld verbeterde displays, ergonomie en meer. Hieronder belichten we even een aantal van de beste handheld gaming-pc's die tijdens Computex 2026 onthuld werden.

1. MSI Claw 8 EX AI+

(Image credit: MSI)

Na de releases van de Claw 8 AI+ en Claw 7 AI+ komt MSI nu met de nieuwe, extra krachtige Claw 8 EX AI+. Aan het display is vrijwel niets veranderd, maar de processor is nu dus die Intel Arc G3 Extreme (die we hierboven al noemden). Dat is wel weer een flinke upgrade ten opzichte van de Core Ultra 258V in de Claw 8 AI+.

Intel claimt dat de G3 Extreme 44% sneller is dan die Core Ultra 258V bij een 1080p-resolutie met 2x upscaling (dus vanaf 540p), bij 35W. Daarnaast zou hij ook 42% sneller zijn dan de AMD Ryzen Z2 Extreme die in sommige concurrerende handhelds zit.

Nog een andere leuke bonus bovenop de verbeterde prestaties is de ondersteuning voor XeSS 3-upscaling en Multi-Frame Generation. Ook krijgt dit model toegang tot de Windows 11 Xbox Mode. Intel maakt nu dus ook eindelijk gebruik van Multi-Frame Generation-technologie, net als Nvidia, terwijl AMD dit nog niet heeft uitgerold voor Radeon GPU-gebruikers.

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Dankzij XeSS 3-upscaling, Multi-Frame Generation, de verbeterde ruwe prestaties en een verbeterd ergonomisch design kan de MSI Claw 8 EX AI+ wel eens de beste handheld van dit jaar worden. De prijs zou natuurlijk wel nog het een en ander kunnen verpesten, zeker als de prijs die eerder in geruchten werd genoemd accuraat is. Er wordt namelijk gesuggereerd dat hij zo'n 1.500 dollar kan kosten.

2. OneXPlayer 3

(Image credit: OneXPlayer)

One-Netbook is zeker niet zo bekend als MSI, maar zijn nieuwe OneXPlayer 3-handheld is wel een sterke concurrent voor de Claw 8 EX AI+. Op papier lijkt hij zelfs nog iets beter.

De OneXPlayer 3 is een 3-in-1 handheld gaming-pc voor AI, gaming en productiviteit. Hij beschikt ook over dezelfde Intel Arc G3 Extreme-processor als de Claw 8 EX AI+. Op welke manier is hij dan mogelijk beter? Nou, hij heeft een groter, meeslepender 8,8-inch 144Hz OLED-display met ondersteuning voor VRR en HDR.

Gebruikers krijgen hier verder twee opslag voor opslag: microSD en een mini SSD. Er is een batterijcapaciteit van 85Wh aanwezig en dat kan betekenen dat dit model ook een erg sterke optie wordt als het gaat om batterijduur. Natuurlijk moeten we hem eerst nog in de praktijk kunnen testen om te zien of dat daadwerkelijk het geval is.

Dit is in ieder geval zonder twijfel een apparaat dat de meeste games met gemak moet kunnen spelen en ook nog een redelijk mooie graphics moet kunnen leveren. Er is helaas nog geen informatie gedeeld over een releasedatum of prijs en opnieuw zal vooral die prijs een grote invloed hebben op zijn uiteindelijke succes binnen deze markt.

3. ASUS ROG Xbox Ally X20

(Image credit: Asus)

ASUS bouwt weer verder op de indrukwekkende features van de ASUS ROG Xbox Ally X met de nieuwe ASUS ROG Xbox Ally X20. Met dit model viert het bedrijf ook het 20-jarige jubileum van het ROG-merk. De X20 is voorzien van een groter 7,4-inch OLED-display met een piekhelderheid van 1.400 nits. Hij zal ook gebundeld worden met de ROG XReal R1 Edition 20 AR-bril..

Het mag duidelijk zijn dat ASUS hier visuele verbeteringen voorop heeft gezet en niet pure kracht. Het is lastig om te zeggen hoe groot deze upgrade nou echt is ten opzichte van de ASUS ROG Xbox Ally X, aangezien de chip niet veranderd is.

De Xbox Ally X20 beschikt verder ook nog over een draaibaar D-pad, dat gelabeld wordt als een 'Transforming D-pad'. Hierdoor moet je kunnen wisselen tussen een traditionele D-Pad-ervaring en een optie met ook diagonale inputs, wat ideaal is voor bijvoorbeeld fans van vechtspellen.

Het grote nadeel is dat ASUS momenteel nog niet van plan lijkt te zien om dit model ook op zichzelf (zonder de AR-bril) te verkopen. De aanwezigheid van de ROG XReal R1 Edition 20 (met een adviesprijs van 849 euro) betekent dan ook dat de totaalprijs waarschijnlijk rond de 2.000 dollar zal zitten. Dat is toch wel heel erg prijzig.

4. Acer Predator Atlas 8

(Image credit: Acer)

Net als de MSI Claw 8 EX AI+ en de OneXPlayer 3 draait de Acer Predator Atlas 8 ook op de Intel Arc G3 Extreme. Hij moet dus ook uitstekende prestaties kunnen bieden bij allerlei soorten games.

Zijn design lijkt erg op dat van de ASUS ROG Xbox Ally X (en de nieuwe ROG Xbox Ally X20), net als dat van de nieuwe MSI Claw. Dit model heeft namelijk ook een soort traditionele controllerhandvatten die voor wat extra comfort moeten zorgen bij langere gamesessies. De aanpasbare triggers van de Lenovo Legion Go S-handheld zijn een van onze favoriete features op een gaming-handheld en die zijn ook aanwezig op de Atlas 8 van Acer.

Het enige wat hier mist, is een OLED-display. Hij zit dus vooral heel dicht bij de Claw 8 EX AI+ in de buurt, al heeft dat model nog net een iets comfortabeler design.

Ook hier zal het succes uiteindelijk vooral van de prijs afhangen en dankzij de huidige marktomstandigheden (als gevolg van de RAM-crisis) zou die prijs wel eens rond de 1.000 dollar kunnen zitten. Acer heeft bevestigd dat dit model in oktober 2026 uitkomt, dus tegen die tijd zullen we meer weten over een officiële prijs.