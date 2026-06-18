Xbox-modus in Windows 11 lijkt weinig te doen voor je gameprestaties

Microsoft's poging om gaming op Windows 11 te verbeteren is nog steeds een werk in uitvoering, met name door de Xbox-modus die een console-achtige gebruikersinterface biedt. Toch lijkt die modus weinig te doen om gameprestaties daadwerkelijk te verbeteren.

Zoals Notebookcheck benadrukt, zorgt de Xbox-modus van Windows 11 wel voor lager RAM-gebruik dan de standaarddesktop, maar cruciaal is dat de daadwerkelijke gameprestaties niet verbeteren. Dat is althans de conclusie van recente tests door Linus Tech Tips (LTT).

Bij tests met onder meer Forza Horizon 5 op 1080p met maximale grafische instellingen en zonder upscaling op twee pc’s met dezelfde specificaties, was er geen verschil in framerates tussen de standaarddesktop en de Xbox-modus. Hetzelfde gold bij een resolutie van 1440p en bij andere games zoals Cyberpunk 2077 en Doom: The Dark Ages, waarbij LTT dezelfde framerates of hooguit een verwaarloosbaar verschil zag.

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Het is belangrijk om te vermelden dat beide pc’s in de tests van LTT een lager geheugengebruik lieten zien in de Xbox-modus dan op de standaarddesktop, maar dat had geen impact op de prestaties.

Dit is slechts één reeks benchmarks en de resultaten zullen uiteraard waarschijnlijk verschillen afhankelijk van de exacte tests en systeemconfiguraties. Toch zijn de tests van LTT op dit moment een duidelijke aanwijzing voor de teleurstellende algemene prestaties van de Xbox-modus van Windows 11.

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Het is geen geheim dat Valve’s SteamOS betere gameprestaties levert dan Windows 11, met efficiënter RAM-gebruik en zonder de ongewenste bloatware waar Windows 11 mee vol zit. Hoewel SteamOS ook een eigen desktopmodus heeft, is het in de kern een Linux-distributie die gebouwd is voor gaming.

Er lijkt iets mis te zijn met de Xbox-modus en Microsoft worstelt hier duidelijk met optimalisatie. Daarbovenop is de uitrol van de Xbox-modus nog niet volledig afgerond, en vormt opnieuw een pijnpunt voor Windows 11-gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige, console-achtige game-ervaring.

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Eerlijk gezegd geldt: hoe langer het duurt voordat alle gebruikers toegang krijgen tot de Xbox-modus en voordat prestatieverbeteringen zichtbaar worden, hoe moeilijker het voor Microsoft wordt om Valve bij te benen.

Windows blijft weliswaar veruit het dominante besturingssysteem voor pc-gamers, maar als anti-cheat-ondersteuning op Linux verbetert, kan dat grote problemen opleveren voor Microsoft. In dat geval zullen waarschijnlijk meer gebruikers overstappen naar SteamOS.