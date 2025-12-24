Hoeveel RAM heb je echt nodig? Zo voorkom je dat je te veel betaalt

De prijzen van RAM zijn de afgelopen zes maanden tot absurde hoogten gestegen. Het punt is inmiddels bereikt waarop je mogelijk beter af bent met een kant-en-klare pc dan met het zelf samenstellen van een systeem met losse onderdelen tegen redelijke prijzen. En met een verwachte GPU-schaarste in 2026 in het vooruitzicht, ziet het er niet naar uit dat dat snel zal verbeteren voor aspirant-pc-bouwers.

Daarom heb ik de 20 populairste pc-games van dit jaar (op basis van spelersaantallen) onder de loep genomen om te bepalen hoeveel RAM je daadwerkelijk nodig hebt voor een gaming-pc. Als de games op deze lijst in jouw bibliotheek staan en je voldoet aan de minimaal aanbevolen hoeveelheid RAM, zou ik sterk aanraden om aankopen voorlopig even uit te stellen tot de prijzen weer enigszins normaal zijn.

Maar als je simpelweg niet kunt wachten met het bouwen of upgraden van je pc laat deze lijst dan dienen als richtlijn voor je RAM-aankoop. Geen gamer? Ga dan direct door naar het gedeelte: hoeveel RAM heb ik nodig voor mijn laptop.

RAM vereisten voor de top 20 meest populaire pc-games

Swipe to scroll horizontally Game Minimum Aanbevolen Max Fortnite 8GB 16GB 16GB Roblox 1GB N/A N/A Minecraft 2GB 4GB N/A League of Legends 2GB 4GB 16GB Counter-Strike 2 8GB N/A N/A Valorant 4GB N/A N/A Overwatch 2 6GB 8GB N/A Apex Legends 6GB 8GB N/A Rocket League 4GB 8GB N/A Genshin Impact 8GB 16GB N/A PUBG: Battlegrounds 8GB 16GB N/A GTA: V (Enhanced) 8GB 16GB N/A Dota 2 4GB N/A N/A Helldivers 2 8GB 16GB N/A Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 8GB 12GB 16GB Arc Raiders 12GB 16GB N/A Battlefield 6 16GB 16GB N/A Marvel Rivals 16GB 16GB N/A Path of Exile 2 8GB 16GB N/A Rust 12GB 16GB N/A

Let op: De statistieken voor deze lijst zijn afkomstig uit Steam’s lijst met Top 100 meest gespeelde games op basis van dagelijkse spelersaantallen en schattingen van activeplayer.io’s Top 15 populairste pc-games van 2025. De games zijn niet gesorteerd op totaal aantal spelers. De RAM-vereisten zijn verzameld uit de secties met systeemvereisten.

Zoals je in de bovenstaande tabel kunt zien, is 8GB met ruime voorsprong de meest voorkomende minimale RAM-vereiste voor moderne games.

Wij raden altijd een minimum van 16GB DDR5 aan en dit is ook wat het vaakst terugkomt in de categorie Aanbevolen. Maar in het ergste geval kan je wellicht uit de voeten met 8GB, maar dit is verre van ideaal. Games uit de lijst die bijvoorbeeld maar 1 of 2GB aangeven, kunnen erg misleidend zijn. Minecraft staat op de lijst met een minimum van 2GB, maar wil je het beetje goed draaien dan kom je hier niet mee weg.

Helaas vermelden slechts enkele games een ‘ideale’ configuratie-eis, maar de titels die dat wel doen, geven allemaal 16GB RAM op.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met andere programma’s die je naast het gamen draait, zoals Chrome en Discord voor muziek en chatten. Al dat soort software snoept ook RAM weg, en dat moet je dus meenemen in je berekeningen.

Google Chrome staat er bovendien om bekend flink wat werkgeheugen op te slurpen, al zijn sommige browsers beter geoptimaliseerd. Combineer je dat met een zware game op hoge instellingen én meerdere programma’s op de achtergrond, dan kun je al snel tegen haperingen en prestatieverlies aanlopen.

Daarnaast zijn er een paar uitzonderingen in de lijst die het benoemen waard zijn, met name Minecraft en Roblox. Dat zijn in feite speelplaatsen voor mods. Speel je een indrukwekkende Roblox-game of een van de vele enorme modpacks voor Minecraft, dan heb je echt meer nodig dan slechts 1 of 2GB RAM.

Hoeveel RAM heb ik nodig voor mijn laptop?

Als je geen gamer bent en je laptop voornamelijk gebruikt voor werk, studie en entertainment, zijn de aanbevelingen eigenlijk al jaren vrij stabiel. Voor de meeste gebruikers is 8GB RAM nog altijd een prima minimum. Denk aan dagelijkse taken zoals emailen, tekstverwerking, videostreaming en licht multitasken met een paar browsertabs en applicaties tegelijk. Werk je met een Chromebook, dan kun je zelfs met 4GB RAM uit de voeten. Dankzij de efficiënte manier waarop ChromeOS met geheugen omgaat, blijft het systeem verrassend soepel, zelfs met meerdere tabs en apps open.

Zodra je wat intensiever gaat multitasken, verandert dat plaatje. Heb je structureel tientallen Chrome-tabs open, werk je veel met externe schermen of gebruik je zwaardere programma’s zoals Adobe Photoshop, Lightroom of andere creatieve software, dan is 16GB RAM een veel comfortabelere keuze. Je merkt vooral het verschil in responsiviteit: applicaties blijven sneller reageren, je systeem hoeft minder vaak data weg te schrijven naar opslag, en alles voelt simpelweg wat soepeler aan. Voor veel professionals is 16GB tegenwoordig dan ook de ‘sweet spot’ tussen prestaties, toekomstbestendigheid en prijs.

Voor specifieke beroepsgroepen kan het echter nog een stapje verder gaan. Werk je met videobewerking, grote fotobestanden, datasets of moderne AI-tools zoals LLM’s (Large Language Models), dan kan 24GB RAM geen overbodige luxe zijn. Zeker bij lokale AI-workflows of het renderen van video’s zorgt extra geheugen voor kortere wachttijden en minder frustratie. Alles daarboven, 32GB of meer, is voor de meeste niet-gamers vooral een luxe extra.

Hoeveel RAM heb ik?

Als je wilt weten hoeveel RAM je momenteel in je systeem hebt, is dat snel en eenvoudig te vinden, dit is hoe.

Voor Windows 10 en 11

Open het Startmenu via de taakbalk (of door op de Windows-toets op je toetsenbord te drukken). Typ vervolgens ‘Over deze pc’ en open dit menu. Je RAM-geheugen wordt weergegeven onder Geïnstalleerd geheugen.

Open het Startmenu via de taakbalk (of door op de Windows-toets op je toetsenbord te drukken). Typ vervolgens ‘Over deze pc’ en open dit menu. Je RAM-geheugen wordt weergegeven onder Geïnstalleerd geheugen. Voor macOS

Klik op het Apple-icoon linksboven in het scherm en kies Over deze Mac. Je RAM-geheugen staat vermeld bij Geheugen.

Dit is ook de plek waar je je CPU, GPU, apparaatmodel en versie van het besturingssysteem kunt bekijken.

Om te zien hoeveel van je RAM-geheugen momenteel in gebruik is op een Windows-pc, open je Taakbeheer (klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en selecteer Taakbeheer). Ga daarna naar het tabblad Prestaties (de tweede optie in het linker menu).

Op macOS open je de Spotlight-zoekbalk (Command + spatie) en typ je ‘Activiteitenweergave’. Klik vervolgens op het tabblad Geheugen bovenin om je huidige RAM-gebruik te bekijken.

Dit is een goede manier om te controleren of je gebruik regelmatig tegen de limiet van je totale geïnstalleerde geheugen aanloopt. In dat geval kan het een teken zijn dat het tijd is voor een upgrade.