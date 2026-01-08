Lenovo lanceert een nieuwe versie van de Legion Go 2 met SteamOS en verrassend genoeg een hogere prijs

CES 2026 is inmiddels alweer een paar dagen bezig en nu hebben we eindelijk een eerste grote aankondiging voor een nieuwe handheld gaming-pc gekregen. De handheld is eigenlijk niet volledig nieuw, maar meer een nieuwe variant.

VideoCardz heeft laten weten dat Lenovo een nieuwe SteamOS-versie van de Legion Go 2 heeft onthuld tijdens CES 2026. Deze vernieuwde versie van Lenovo's nieuwste, krachtigste handheld moet ergens in juni 2026 gelanceerd worden en krijgt een startprijs van 1.119 dollar. We hebben nog geen officiële europrijzen gezien, maar deze startprijs is wel opvallend en daar komen we verderop nog op terug. Dit nieuwe model is dus verder ook gewoon een toevoeging aan de line-up en zal bestaan naast de huidige Legion Go 2 met Windows 11 als besturingssysteem. We zien hier dus een vergelijkbare strategie als bij de Lenovo Legion Go S.

Dit nieuws komt niet echt als een verrassing, want we hoorden hier al langer geruchten over en het lijkt er ook op dat de gelekte afbeelding van de Legion Go 2 met SteamOS in beeld (van voor de Windows-versie überhaupt uitkwam) dus inderdaad ook accuraat was.

Het nieuwe SteamOS-model zal beschikbaar zijn in dezelfde configuraties. Dat betekent dat je kan kiezen voor maximaal 32GB aan LPDDR5X RAM en ook de keuze krijgt tussen de AMD Ryzen Z2 en de Z2 Extreme. Welke specifieke hardware je ook selecteert, deze handheld zal geweldige prestaties kunnen leveren bij allerlei verschillende games.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo heeft bij dit nieuwe probleem helaas weer met hetzelfde probleem te maken als bij de Windows 11-versie van de Legion Go 2: hoe duur moet de handheld zijn?

De invoerrechten van de VS en de huidige staat van de markt voor pc-hardware (als gevolg van de RAM-crisis) zijn natuurlijk aspecten om te overwegen en de kosten lopen dus natuurlijk ook op voor fabrikanten zoals Lenovo, maar het zal lastig zijn voor veel mensen om een prijs van meer dan 1.000 dollar (en waarschijnlijk ook euro) te verantwoorden voor een gaming-handheld.

Wat wel erg opmerkelijk is, is dat de adviesprijs van de Windows 11-versie van de Legion Go 2 (het instapmodel met de Z2-chip) 1.099 dollar is. Dit betekent dat Lenovo de startprijs van het SteamOS-model gewoon 100 dollar duurder heeft gemaakt. Dat is het tegenovergestelde van wat we bij de Legion Go S zagen. Daar was de Windows-versie juist de duurdere optie en dat is ook logischer, want Lenovo moet een licentie betalen om Windows 11 op zijn handhelds te zetten, maar voor zover we weten niet voor SteamOS.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Gebaseerd op de bestaande prijzen en deze prijsverhoging zou een Legion Go 2 met SteamOS en de Z2 Extreme-chip misschien zelfs zo'n 1.449 dollar kunnen kosten. Bij dat prijspunt wordt het toch wel erg lastig om een gaming-handheld met deze specs te verantwoorden ten opzichte van een vergelijkbaar geprijsde gaming-laptop met krachtigere onderdelen of een iets goedkopere handheld die bijna hetzelfde prestatievermogen biedt, zoals de ASUS ROG Xbox Ally X.

SteamOS-ondersteuning is fijn, maar die prijs niet

(Image credit: Lenovo)

De Lenovo Legion Go 2, of het nou de Windows 11- of SteamOS-variant is, zou echt niet meer dan 1.000 euro moeten kosten. De goedkoopste optie met de Z2 Extreme-chip kost zelfs zo'n 1.300 euro (of 1.400 euro als je de standaard 1TB opslag wil en niet wil downgraden naar 512GB).

We snappen dat de huidige prijzen van verschillende pc-onderdelen het erg lastig maken om de prijzen van pc's betaalbaar te houden en daarbij bevat Lenovo's handheld ook nog eens redelijk premium hardware zoals een OLED-display.

De Z2 Extreme-processor is nou niet bepaald een revolutionaire verbetering ten opzichte van de Z1 Extreme en als je bereid bent om nog een paar honderd euro extra te betalen, kan je ook een handheld met de AMD Ryzen AI Max+ 395 in huis halen. Dat is de krachtigste AMD APU die momenteel beschikbaar is.

Dit soort prijzen zorgen ervoor dat deze redelijk "mainstream" handhelds van bekende merken toch weer meer in de niche categorie van pc-handhelds terechtkomen waar al dit soort apparaten in zaten vóór de introductie van de Steam Deck. Helaas lijkt het er ook niet echt op dat Lenovo en andere fabrikanten de prijzen iets omlaag zullen halen, dus het wordt nog interessant om te zien hoe goed dit soort handhelds verkopen.