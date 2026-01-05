ASUS kondigt tijdens CES de ROG XREAL R1 AR Gaming Glasses aan

ASUS (ROG) heeft tijdens CES 2026 ook alweer verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder 's werelds eerste 240Hz micro-OLED FHD (1920 x 1080) gaming glasses, de ROG XREAL R1.

Deze nieuwe gaming-bril is ontwikkeld in samenwerking met XREAL, een bedrijf dat inmiddels al redelijk veel ervaring heeft met het maken van smart/AR glasses. De ROG XREAL R1 moet dienen als een handig accessoire voor bij pc's, consoles en gaming-handhelds zoals ASUS' eigen ROG Ally-modellen, waaronder de ASUS ROG Xbox Ally X.

Je kan met deze bril genieten van een virtueel 171-inch display, een relatief breed gezichtsveld van 57°, technologie voor het elektrochromisch dimmen van de glazen, 3DoF en een meeslepend geluid met 'Sound by Bose'-technologie.

De ROG XREAL R1 moet naadloos integreren in het ROG-ecosysteem en beschikt dan ook over de ROG Control Dock om eenvoudig samen te kunnen werken met pc's en consoles en snel te kunnen wisselen tussen verschillende apparaten. Die dock biedt een DisplayPort 1.4-aansluiting en twee HDMI 2.0-poorten. Op een ROG Ally kan je de bril echter ook heel gemakkelijk aansluiten met alleen een USB-C-kabel.

Er is verder geen setup nodig. Je sluit de bril aan met een kabel (eventueel dus via de dock) en je kan meteen genieten van een groot virtueel display.

Specs, prijs en beschikbaarheid

(Image credit: ASUS)

De ROG XREAL R1 beschikt over een ingebouwde X1-chip voor verwerking van de ruimtelijke positionering van het virtuele display. Hierdoor kan je het virtuele scherm kleiner en groter maken, plus verder naar voren of achter plaatsen. Het scherm kan gewoon met de bewegingen van je hoofd meebewegen, maar er is ook ondersteuning voor 3DoF en met de 'Anchor'-modus kan je het virtuele scherm ook op een vaste positie laten "hangen".

ASUS zegt dat je met de ROG XREAL R1 kan genieten van een 171-inch virtueel scherm. Tenminste, het moet ongeveer dezelfde ervaring bieden als wanneer je op vier meter afstand zou zitten van een 171-inch scherm. Verder biedt de bril een gezichtsveld van 57° en dat moet een dekking van ongeveer 95% betekenen voor het gedeelte van je eigen zicht dat in focus is. Dankzij een gewicht van maar 91 gram moet je dit grote, virtuele scherm dus ook gemakkelijk overal mee naartoe kunnen nemen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De 240Hz refresh rate en latency van 3 ms maken duidelijk dat het dus echt om gaming glasses gaat en de bril moet dus voor een enorm soepele, responsieve ervaring zorgen.

Dankzij technologie voor elektrochromisch dimmen kan de ROG XREAL R1 ook op intelligente wijze de mate van transparantie van het glas aanpassen aan de lichtomstandigheden. De lenzen worden transparanter wanneer je wegkijkt van het virtuele scherm en donkerder wanneer je je op het scherm focust. Daarnaast kan je handmatig kiezen uit drie niveaus voor het dimmen, zodat je onder zoveel mogelijk omstandigheden comfortabel kan blijven kijken naar het display.

Er zitten ook speakers ingebouwd in de bril en deze beschikken over Sound by Bose-technologie. Deze technologie zorgt voor een extra meeslepende ervaring met een driedimensionale soundstage.

ASUS heeft nog geen specifieke prijs en releasedatum gedeeld, maar naar verwachting zal de ROG XREAL R1 ergens in de eerste helft van 2026 gelanceerd worden. Momenteel is de bril al wel te zien op CES 2026 in Las Vegas.