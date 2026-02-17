Advies van onze game-expert: "Stel je aankoop van een Nintendo Switch 2 niet uit"

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

De toekomstplannen zien er niet rooskleurig uit

Nintendo Switch 2
(Beeld: Nintendo)

2026 is geen goed jaar voor technologieliefhebbers, en vooral gamers, die graag op hun geld letten. Het wereldwijde tekort aan RAM zorgt niet alleen voor bijna buitenaardse prijsstijgingen voor losse RAM-sticks, maar ook voor andere apparaten. Denk hierbij aan laptops, smartphones en gameconsoles.

Of je nu gamet op een pc of console, je krijgt te maken met de gevolgen van de RAM-crisis. Zo is er bijzonder slecht nieuws voor Nintendo-fans die aan het sparen zijn voor de nieuwe Switch 2. De console heeft momenteel een adviesprijs van 509,99 euro en die kan binnenkort hoger worden.

Ook slecht nieuws voor Sony

PS5

(Image credit: Shutterstock/Mr.Mikla)

Ook Sony zit met problemen vanwege de RAM-crisis. Anonieme bronnen zeggen dat Sony overweegt om de PS6 uit te stellen tot 2028 of zelfs 2029, wat wordt omschreven als een “grote tegenslag” voor de plannen van het bedrijf. Dat zou betekenen dat de PS6 maar liefst negen jaar na de lancering van de PS5 op de markt zou komen. In de geschiedenis van de PlayStation heeft er nog nooit zoveel tijd tussen verschillende generaties van de console gezeten. Het enige goede nieuws is dat niets erop wijst dat Sony een prijsstijging voor de PS5 overweegt op dit moment.

TOPICS
Bram Lodewijks
Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.

Met ondersteuning van