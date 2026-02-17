Advies van onze game-expert: "Stel je aankoop van een Nintendo Switch 2 niet uit"

(Beeld: Nintendo)

2026 is geen goed jaar voor technologieliefhebbers, en vooral gamers, die graag op hun geld letten. Het wereldwijde tekort aan RAM zorgt niet alleen voor bijna buitenaardse prijsstijgingen voor losse RAM-sticks, maar ook voor andere apparaten. Denk hierbij aan laptops, smartphones en gameconsoles.

Of je nu gamet op een pc of console, je krijgt te maken met de gevolgen van de RAM-crisis. Zo is er bijzonder slecht nieuws voor Nintendo-fans die aan het sparen zijn voor de nieuwe Switch 2. De console heeft momenteel een adviesprijs van 509,99 euro en die kan binnenkort hoger worden.

Er zijn namelijk geruchten over een mogelijke prijsstijging als een gevolg van de RAM-crisis. Shuntaro Furukawa, CEO van Nintendo, zei dat het bedrijf de stijgende RAM-prijzen in de gaten houdt: "Er is geen onmiddellijke invloed op de winst, maar het is iets wat we nauwlettend in de gaten moeten houden." Hij voegde eraan toe dat we ons voorlopig nog geen zorgen moeten maken, hoewel hij ook vermeldde dat de geheugenmarkt heel onvoorspelbaar is. Op de vraag of de Nintendo Switch 2 beïnvloed kan worden door die onvoorspelbare markt gaf de CEO echter geen commentaar.

Nintendo zou zeker niet de eerste zijn die een prijsstijging doorvoert door veranderingen in de markt. Sony heeft bijvoorbeeld een prijsstijging doorgevoerd bij de PS5, waarbij zowel de versie met als zonder diskdrive 50 euro duurder werd in september 2022. Als je de aankoop van een Nintendo Switch 2 nog uitstelt in de hoop dat hij korting krijgt, raden we je aan om hem nu meteen te kopen. Zelfs als Nintendo de prijs niet zou verhogen, is de kans op korting bijna onbestaande in de huidige markt. Zie het als het zekere voor het onzekere nemen.

Ook slecht nieuws voor Sony

(Image credit: Shutterstock/Mr.Mikla)

Ook Sony zit met problemen vanwege de RAM-crisis. Anonieme bronnen zeggen dat Sony overweegt om de PS6 uit te stellen tot 2028 of zelfs 2029, wat wordt omschreven als een “grote tegenslag” voor de plannen van het bedrijf. Dat zou betekenen dat de PS6 maar liefst negen jaar na de lancering van de PS5 op de markt zou komen. In de geschiedenis van de PlayStation heeft er nog nooit zoveel tijd tussen verschillende generaties van de console gezeten. Het enige goede nieuws is dat niets erop wijst dat Sony een prijsstijging voor de PS5 overweegt op dit moment.