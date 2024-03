Nvidia werkt mogelijk aan een gaming handheld als concurrent voor de Steam Deck

Het succes van Valve's Steam Deck heeft een vloedgolf van gelijkgezinde pc gaming handhelds op gang gebracht, waaronder de Lenovo Legion Go en Asus ROG Ally. En het lijkt erop dat Nvidia ook leuk wilt meedoen.

Nvidia werkt volgens YouTuber Moore's Law Is Dead naar verluidt aan een eigen pc gaming handheld, met de bewering dat "Nvidia er serieus werk van maakt om meer handheld gaming apparaten te maken met hun grafische IP (intellectueel eigendom) erin." Het is een groeiende markt waar Nvidia vroeg in zou willen investeren, maar er is nog een andere belangrijke reden voor de vermeende investering van de techgigant.

Elk van deze gaming handhelds heeft één ding gemeen, namelijk dat ze AMD APU's gebruiken om ze aan te drijven, en pas later in 2024 komen er Intel-alternatieven uit. Dit betekent dat er een enorm tekort is op de markt voor handhelds met Nvidia-gebaseerde componenten; een tekort waar Nvidia van kan profiteren als het zijn eigen Steam Deck-concurrent ontwikkelt.

Moore's Law is Dead beweert dat Nintendo weliswaar een chip van Nvidia zal gebruiken voor de Nintendo Switch 2, maar dat Nvidia verder wil kijken dan de consolemarkt met een draagbaar systeem dat op pc's is gericht. De YouTuber beweerde ook: "Ik heb gehoord dat [Nvidia] misschien zelfs gaat samenwerken met Intel om een premium gaming handheld te maken."



Er wordt verwacht dat de handheld van Nvidia een goede heatsink nodig heeft, want de CPU en GPU worden apart geplaatst.

Nvidia Shield

De interesse van Nvidia in het maken van een eigen pc gaming handheld is behoorlijk interessant, want meer concurrentie in deze groeiende markt is altijd positief. Dit is echter niet precies Nvidia's eerste uitstapje naar de gaming-handheldmarkt.

De Nvidia Shield was zowel een draagbaar game-apparaat als een streaming-apparaat. De Shield slaagde er niet in om een plekje op de markt te veroveren.

Uiteindelijk is het een 4K HDR streamingapparaat geworden dat, hoewel het op zichzelf krachtig is met uitstekende upscaling tools en meer, ook een stuk duurder is dan de concurrenten. En voor de gemiddelde gebruiker is de prijs vaak veel belangrijker dan de functies.

Deze keer heeft Nvidia hopelijk een veel beter begrip van de markt waarin het zich begeeft en kan het zijn technologie beter gebruiken om een veel aantrekkelijker apparaat voor de lange termijn te maken dat kan concurreren met de Steam Deck.