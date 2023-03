Het is hoog tijd voor een Nintendo Switch 2

Het is algemeen bekend dat de Nintendo Switch de meest succesvolle console is die het bedrijf ooit op de markt heeft gebracht. De Switch heeft ervoor gezorgd dat Nintendo-fans niet langer twee consoles, één handheld en één op hun tv, nodig hebben om van alle games te genieten. Daarnaast is de Nintendo Switch een van de goedkopere opties met een actuele verkoopprijs die net onder de 300 euro zit.

Nintendo teert nu al zes jaar op dezelfde console die zelfs tijdens zijn lancering in 2017 niet gezien werd als de meest prestatiegerichte optie. Op dat moment had Sony namelijk de PS4 Pro uitgebracht die een 4K-resolutie kon halen, terwijl de Nintendo Switch maximaal 1080p haalt. In 2020 kwam de PS5 die (in theorie) een 8K-resolutie kan bereiken, terwijl Nintendo ook in 2023 nog steeds niet hoger gaat dan 1080p. Zelfs in die resolutie en met een framerate van 60fps zijn er games die hun gebreken tonen, terwijl de concurrentie inmiddels voor 4K met 120fps gaat.

Het is meer dan ooit tijd voor een Nintendo Switch 2 (of Nintendo Switch Pro), want er is maar zoveel dat game-ontwikkelaars kunnen doen met zes jaar oude hardware.

Wat zit er precies in de Nintendo Switch?

Eerst kijken we even wat er precies in de Nintendo Switch zit. Zowel in de originele Nintendo Switch, als de Nintendo Switch Lite als de Nintendo Switch OLED zitten namelijk dezelfde CPU en GPU. De drie versies van de console - dit zijn geen drie verschillende consoles in mijn ogen - zijn bijgevolg even krachtig.

Nintendo heeft samengewerkt met Nvidia voor een op maat gemaakte chip voor de Switch en geeft zelf niets prijs over die chip (opens in new tab) behalve dat hij gebaseerd is op de Tegra-architectuur. Daar is natuurlijk een goede reden voor: de hardware van de Nintendo Switch was zelfs in 2017 al niet zo heel erg sterk, laat staan zes jaar later.

Zelfs een goedkope telefoon zoals de Poco X5 heeft een sterkere chip dan de Nintendo Switch. (Image credit: Future)

Volgens een hardwareanalyse van derden bevat de chip acht CPU-kernen en gebruikt de Switch daarvan slechts vier Cortex-A57-kernen, waaronder één exclusief voor het besturingssysteem. De GPU is daarnaast gebaseerd op de Nvidia GM20B Maxwell uit 2014. Tot slot is er 4GB LPDDR4 RAM-geheugen. De PS5 heeft daartegenover een x86-64-AMD Ryzen Zen 2 CPU met acht rekenkernen, zestien threads en een GPU gebaseerd op AMD Radeon RDNA 2. Daar hoort nog 16GB DDR6 RAM-geheugen bij.

Ben je niet thuis in het hele CPU- en GPU-verhaal, dan kan ik alles in een tweetal zinnen samenvatten. De hardware van de Nintendo Switch komt momenteel het beste overeen met een recente smartphone van ongeveer 300 euro. Ondertussen levert de PS5 prestaties op het niveau van een gaming pc.

Ontwikkelaars zijn de dupe

Nintendo heeft nooit bekend gestaan om zijn toonaangevende hardware, maar anno 2023 komen game-ontwikkelaars hierdoor in de problemen. AAA-titels van Nintendo zelf werken natuurlijk alleen op consoles van Nintendo, dat is al jaren zo. Denk maar aan franchises als Pokémon, The Legend of Zelda en natuurlijk onze favoriete loodgieter Mario.

Daarnaast zijn er een heleboel onafhankelijke game-ontwikkelaars die hun game natuurlijk op zoveel mogelijk platformen willen lanceren. Ik herinner me nog dat ik in 2020 de game Outer Worlds voor Nintendo Switch mocht testen. De game bestond al langer op andere consoles zoals de Xbox en was nu aangepast om te werken op de Nintendo Switch.

(Image credit: Obsidian Entertainment )

De review van die game is weliswaar nooit geschreven, aangezien ik werkelijk geen enkel goed woord op papier kon zetten. De prestaties waren ronduit verschrikkelijk. Zo dacht ik dat een bepaalde NPC was verdwenen, terwijl die gewoon nog niet gerenderd was. Dat kan gebeuren... maar niet als ik daarvoor vijf minuten naar een laadscherm heb zitten staren.

Momenteel zie je dat ontwikkelaars vaak hun games eerst klaar willen hebben voor PS5, Xbox Series X en pc. Pas daarna komt de Nintendo Switch. Zo zitten er soms meerdere maanden tussen een release van eenzelfde game op de PS5 en de Nintendo Switch.

Toen Nintendo aan het einde van 2021 met de Nintendo Switch OLED kwam, hadden fans een sprankeltje hoop. Het bedrijf heeft de gewoonte om meerdere jaren met dezelfde basisconsole te doen en daarvan allerlei varianten te lanceren. Ik ben sowieso niet de enige die de tel is kwijt geraakt bij het aantal versies van de Nintendo 3DS die zijn verschenen tussen 2011 en 2017. Net zoals bij de PS4 Pro van Sony hoopten fans op sterkere hardware en de mogelijkheid om games in 4K te spelen met de OLED-versie.

Jammer maar helaas, de Nintendo Switch OLED was uitgerust met dezelfde Tegra-chip als de originele console uit 2017. Het OLED-scherm was een fijne update, evenals de stevigere standaard en de ethernetaansluiting in het dock. Toch gaf deze versie eigenaars van de originele Switch erg weinig redenen om te upgraden, vooral als ze voornamelijk offline games op hun tv spelen met de console in het dock.

(Image credit: Nintendo)

De update mag dan wel betekenisloos zijn, maar was niet ondoordacht. Nintendo had namelijk enkele grote nieuwe titels in petto gedurende 2022 en het eerste deel van 2023. Zo zagen we aan het einde van 2022 Pokémon Scarlet en Violet, inclusief een versie van de Nintendo Switch OLED in Pokémon-stijl. Recent heeft Nintendo bekendgemaakt dat het ook een exclusieve versie van de console heeft voor de lancering van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in mei.

Intussen speel ik al twintig jaar Pokémon en iets meer dan tien jaar The Legend of Zelda. Mijn eigen originele Nintendo Switch is daarnaast niet gespaard gebleven van een paar krasjes door de jaren heen. Hoewel ik voornamelijk op de tv speel, had ik toch kort het idee om een van deze exclusieve consoles te kopen. Heb ik die console nodig? Nee. Is het een noemenswaardige upgrade? Ook nee. Toch waren beide exclusieve versies van de Nintendo Switch in een mum van tijd uitverkocht. Het zou niet mogen, maar de strategie van Nintendo werkt en eigenaars van een oude Nintendo Switch "upgraden" naar een exclusieve editie van de Nintendo Switch OLED.

Krijgen we dit jaar nog een nieuwe Nintendo Switch?

Ik ben vast niet de enige die ongeduldig wacht op een Nintendo Switch 2 (of Pro). Inmiddels hebben 4K tv's hun weg naar het gemiddelde huishouden gevonden, waardoor er meer mensen van die resolutie kunnen genieten dan in 2017. Sommige mobiele games zien er zelfs beter uit dan games op de Nintendo Switch en dat is enigszins gênant als je het mij vraagt.

Als we kijken naar de periode tussen twee Nintendo-consoles, zien we dat die ongeveer vijf jaar duurt. Zo verscheen de GameCube in 2001, de Wii in 2006, de Wii U in 2012 en tot slot de Nintendo Switch in 2017. Volgens deze logica hadden we al een nieuwe console moeten hebben, maar het feit dat Nintendo een AAA-titel als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom heeft aangekondigd, roept vraagtekens op... of niet?

(Image credit: Nintendo)

Wat veel mensen vergeten, is dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild aanvankelijk een game was voor niets minder dan de Wii U. Klein probleem: bijna niemand had een Wii U en de console werd bijna de ondergang van Nintendo door zijn slechte verkoopcijfers. Het is dan ook niet verrassend dat er meer exemplaren van de game voor de Switch zijn verkocht dan voor de Wii U.

Zo zagen we zelfs Pokémon Sun en Moon nog in november 2016, enkele maanden voor de Switch ten tonele verscheen. De eerste grote Pokémon-titel voor Nintendo Switch, met name Pokémon Sword en Shield, kwam pas aan het einde van 2019. Dat was ruim 2,5 jaar nadat de console voor het eerst was gelanceerd en meteen ook een van de momenten dat de verkoop een piek kende.

Ik geef de hoop op een nieuwe Nintendo Switch in 2023 daarom nog niet op. Laten we tot slot even collectief bidden dat Nintendo tegen die tijd wel voldoende consoles kan produceren, zodat we geen hopeloze tekorten krijgen zoals bij de PS5.