Nintendo onthult release datum voor Tears of the Kingdom, vervolg van Legend of Zelda: Breath of the Wild

Het is gebeurd! Na jaren aan vage trailers over het vervolg van The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft Nintendo tijdens de Nintendo Direct van 13 september (opens in new tab) eindelijk de eerste concrete informatie gegeven. Er blijven nog steeds veel vraagtekens over, maar twee dingen weten we nu zeker, namelijk de release datum en de officiële naam.

Breath of the Wild 2 wordt Tears of the Kingdom

Hoewel iedereen sprak over Breath of the Wild 2, heeft Nintendo toch een creatievere naam gekozen voor het vervolg van deze iconische open-world game. Die zal het levenslicht zien als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Op basis van de naam vermoeden we dat het spel zich zal focussen op de tragische gebeurtenissen in het koninkrijk van Hyrule nadat Link prinses Zelda heeft gered uit de klauwen van Calamity Ganon.

(Image credit: Nintendo)

We zien kort enkele nieuw gameplay mechanics, waaronder een soort van glider waarmee Link langere afstanden kan afleggen. Op de achtergrond van onderstaande afbeelding zien we ook meerdere vliegende "eilandjes", dus we verwachten dat je de glider zal gebruiken om tussen deze eilandje te navigeren.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom release datum

Niet getreurd, Nintendo gebruikt de Amerikaanse notering. De datum op het scherm is dus 12 mei 2023. (Image credit: Nintendo)

Tot slot onthulde Nintendo eindelijk de release datum van de Breath of the Wild opvolger. Helaas moeten we nog enkele maanden wachten, aangezien Tears of the Kingdom pas op 12 mei 2023 beschikbaar zal zijn. Laat je door bovenstaande screenshot niet op het verkeerde spoor zetten. Nintendo gebruikt altijd de Amerikaanse notering voor datums en daar zetten ze de maand voor de dag. We moeten dus niet wachten tot 5 december 2023.