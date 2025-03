Ik zag de nieuwe gaming monitoren van Philips en AOC al in actie en dit zijn mijn favorieten

Zon, zee en… monitoren, heel veel monitoren. Mijn bezoek aan het MMD-event in Cascais voelde als een mooie mix van technologie en een heel vroege zomerse getaway. Wat ik daar zag? Een stortvloed aan monitoren: van high-end QD-OLED’s tot slimme budgetmodellen met verrassend veel kracht. Eén ding werd snel duidelijk: 2025 wordt een sterk jaar voor de monitorwereld.



Onder de paraplu van TPV Technology vinden we merken als Philips Evnia, AOC en AGON. Ze bedienen elk hun eigen publiek: Evnia richt zich op de stijlvolle, moderne gebruiker met een strak designethos met wit als de dominante kleur en dat is meteen een verschil met de gebruikelijke gaming monitor, terwijl AOC en AGON zich volledig storten op gaming en performance. Deze monitors zijn functioneel, snel, rechttoe rechtaan.

Evnia was qua looks de favoriet in de zaal en terecht: designmatig zijn ze gewoon prachtig. Toch ben ik zelf al jaren trouw aan AOC. Performance en prijs-kwaliteit zijn voor mij belangrijk en 2025 bevestigt opnieuw waarom.

Ja, er komt een 600Hz monitor

Een van de grootste blikvangers op het event was de AGON PRO AG246FK6 (deze monitor wordt verwacht in juli 2025): een 600Hz Full HD TN-paneel, speciaal voor esports. En ja, dat cijfer alleen al is genoeg om de gemiddelde gamer te laten kwijlen. Maar eerlijk is eerlijk: we reviewden vorig jaar al de AOC AGON PRO AG246FK met zijn indrukwekkende 540Hz refresh rate en toen sprake we ook al van het feit dat 540Hz overkill is, dus dan is 600Hz helemaal bizar.

Toch kriebelt het. Want hoewel de returns misschien wat verwaarloosbaar zijn, maakt de gaming nerd in mij een sprongetje van blijdschap. Zeker met de nieuwe Dual Backlight Technology aan boord die de scherpte per frame zou moeten verbeteren door de refresh perfect te synchroniseren met het backlight zou dit wellicht een teken zijn dat bizar hoge framerates nuttig kunnen zijn, hoewel ik toch mijn bedenkingen heb.

Het is absoluut een nicheproduct, maar wel eentje waar ik héél benieuwd naar ben. AOC had ook aangekondigd dat ze dit jaar gingen samenwerken met Counter-Strike 2 en als iemand die omgerekend bijna 160 dagen van zijn leven CS2 heeft gespeeld, ben ik hier heel benieuwd naar. Niet dat ik verwacht een 600Hz monitor te zien op belangrijke toernooien zoals IEM Katowice of de CS2 Majors.

240Hz: eindelijk mainstream, eindelijk betaalbaar

Wat mij écht enthousiast maakt, is de 240Hz-revolutie die nu eindelijk doorbreekt. Misschien nog wel meer dan al die nieuwe OLED's. Ik zeg het al jaren: 144Hz is de absolute standaard, maar 240Hz is de échte sweet spot voor serieuze gamers. Tot voor kort hing daar nog een stevig prijskaartje aan, maar in 2025 is dat verhaal anders.

De AOC Q27G4ZR (juni 2025) en Q27G42ZE (mei 2025) zijn daar het levende bewijs van. Beide bieden QHD-resolutie (2.560 x 1.440 pixels) en een refresh rate van 240Hz (en zelfs 260Hz met overclocken) voor respectievelijk 259 en 239 euro. En het mooie is: je hoeft nergens op in te leveren. Snelle IPS, HDR400 en 1ms GtG zorgen voor een indrukwekkende esports-ready monitor. Zelf gebruik ik nog steeds een 144Hz AOC monitor uit een ver verleden, dus ik kan dan ook niet wachten om één van deze twee monitoren te gebruiken.

Ook Evnia komt met een bijna identieke variant met een 240Hz refresh rate voor onder de 250 euro: de 27M2N3501PA (juni 2025) in een frisse witte uitvoering, wederom met alles erop en eraan voor diezelfde prijs. Het is mooi te zien dat OLED niet alleen maar de technologie is die de monitorwereld interessant houdt.

En dan is er nog de ultrawide AOC CU34G4Z (maart 2025): 34 inch, 3440x1440 pixels, 240Hz op een gebogen VA-paneel voor 429 euro. Daarmee is zelfs high-speed ultrawide gamen binnen bereik van een breder publiek.

OLED, dual modes en slimme extra’s

Het zijn echter niet allemaal budgettoppers, want aan de top van de line-up vinden we de AGON PRO AG276UZD (mei 2025): een 27 inch 4K QD-OLED-monitor met 240Hz en 165 PPI. Voor 899 euro krijg je sterke specs (USB-C 65W, KVM-switch, DisplayPort 2.1, HDR-kalibratie), maar ook een display dat volgens AOC/MMD al goedkoper is dan veel concurrenten.

Daarnaast hebben we nog een interessant stukje tech met de dual mode-monitoren zoals de U27G4R (mei 2025) en de Evnia-varianten 27M2N3800A (juni 2025) en 27M2N5901A (september 2025). Met één knop wissel je tussen 4K/160Hz, Full HD/320Hz of 4K/120Hz voor consoles. Ideaal voor wie met één scherm álles wil doen van competitief gamen tot contentcreatie. Ze hebben niet uitgelegd hoe het werkt, maar het belangrijkste is dat het werkt.

Bij Philips Evnia viel op hoeveel aandacht er naar duurzaamheid en software-integratie gaat. De nieuwe modellen bevatten meer gerecycled materiaal en zijn de eersten met Windows Dynamic Lighting-ondersteuning. Combineer dat met hun Ambiglow-systeem (de monitorversie van Ambilight) en je krijgt een setup die niet alleen goed presteert, maar ook sfeer brengt en niet belastend is voor de ogen.

Interessant jaar

Of je nu zoekt naar pure snelheid, stijlvol design of maximale flexibiliteit: 2025 wordt hét moment om je monitor up te graden en niet je GPU. De schermen die ik zag, maken één ding duidelijk: er is nooit eerder zo veel keuze geweest tussen betaalbaarheid en high-end specs. Het is tijd om afscheid te nemen van die oude 144Hz-schermen.