God of War krijgt hogere framerate op PC

God of War komt naar PC. Wanneer het spel arriveert in januari heeft het niet alleen support voor Nvidia DLSS, maar ook voor de AMD-variant van de technologie. De functie zorgt voor grafische upscaling waardoor de last op je grafische kaart minder is, wat de framerate van de game verbetert.

Volgens VideoCardz krijgt de PC-versie van God of War ondersteuning voor AMD FSR (FidelityFX Super Resolution). De game staat in een lijst van titels die de technologie zal gaan ondersteunen in de toekomst.

De lijst staat op de website van AMD. Dus dat God of War ondersteuning voor FSR zal krijgen is zeker. De vraag is alleen of de functie gelijk beschikbaar zal zijn als de game uitkomt.

God of War lijkt een visueel spectaculair spel te gaan worden op PC. Met ondersteuning voor 4K-resolutie, onbeperkte framerates en grafische verbeteringen. Ook ondersteunt de game ultrawide monitoren, Nvidia Reflex, DLSS en dus ook AMD FSR.

Analyse: hogere framerate voor iedereen

Spelers van de console-versie van God of War zullen jaloers zijn, gezien alle verbeteringen op PC. Maar soepele gameplay bestaat uit meer dan alleen goede graphics.

Nvidia DLSS is een handige functie om op een hoge resolutie te spelen, zonder dat het al te veel vraagt van jouw grafische kaart. Ook gebruikers van een AMD-hardware hebben geluk nu AMD FSR steeds meer ondersteuning krijgt.

FSR is weliswaar nog niet zo geavanceerd als DLSS, maar de technologie brengt nog steeds veel voordelen met zich mee. Zo kan een breder publiek genieten van God of War op PC. Als er ook een PC-port komt van het vervolg, God of War: Ragnarok, hopen we ook op ondersteuning voor de technologie.