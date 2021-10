God of War komt in januari 2022 naar PC met DLSS-ondersteuning

God of War komt naar de PC. Dat maakt Santa Monica Studios zojuist bekend. Het is een van de beste PS4-games die binnenkort ook een PC-versie krijgt.

De PC-versie van de game staat gepland voor 14 januari 2022 en zal ondersteuning bieden voor DLSS en een beeldverhouding van 21:9, zo is te lezen op de officiële PlayStation Blog.

"Wij zijn bij Santa Monica Studio allemaal nederig door de enorme hoeveelheid steun en passie die fans van de God of War-reeks ons hebben getoond in het verhaal van Kratos sinds de release ervan", zegt senior community manager Grace Orlady. "Vanaf augustus 2021 zijn er 19,5 miljoen exemplaren verkocht van God of War op de PlayStation 4. We kunnen niet wachten om die ervaring te delen met een hele nieuwe groep spelers op PC."

Naast de ondersteuning voor DLSS en 21:9 zal de game ook over een 4K-resolutie beschikken, evenals unlocked framerates. Je kunt jouw RTX 3080 gebruiken om in volle glorie te genieten van de reis van Kratos en Atreus langs de Nine Realms. God of War op PC is misschien wel de beste manier om de geweldige game te ervaren.

Iedereen die God of War op PC koopt, krijgt ook toegang tot extra digitale content, waaronder:

Death’s Vow Armor Sets voor Kratos en Atreus

Exile’s Guardian Shield Skin

Buckler of the Forge Shield Skin

Shining Elven Soul Shield Skin

Dökkenshieldr Shield Skin

Opinie: meer PlayStation-ports graag!

Games worden steeds vaker platformonafhankelijk dankzij cross-play en PC-ports. Als we kijken naar de beginjaren van Xbox en PlayStation (of zelfs terugkeren naar de strijd tussen Sega en Nintendo in de vroege jaren '90) heeft console-exclusiviteit gamers die werden buitengesloten altijd in het hart geraakt.

Dit lijkt echter steeds meer iets van het verleden te worden, aangezien verschillende PlayStation-exclusives naar PC komen, waaronder Death Stranding, Days Gone en Horizon Zero Dawn. Ook Xbox-spelers hebben nu ook de beschikking tot MLB: The Show, die lange tijd exclusief voor PlayStation was.

Wat betekent dit voor de toekomst? Het lijkt erop dat de muren zijn doorbreken. Met de overstap naar digitale downloads en streaming worden de fysieke productiekosten voor het ontwikkelen van games aanzienlijk verlaagd. Het uitbreiden van exclusieve titels naar andere platforms lijkt financieel dan ook een logische zet.

Betekent dit dat Kratos ook naar de Xbox Series X komt en Master Chief naar de PS5? Vijf jaar geleden zouden we eenieder hebben uitgelachen die dit beweerde. Hoewel het waarschijnlijk nog niet in het verschiet ligt voor Halo Infinite, is de kans zeker aanwezig dat dit in de toekomst wel de norm wordt.