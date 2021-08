Halo Infinite verschijnt officieel op 8 december

Halo Infinite heeft eindelijk een officiële releasedatum gekregen. De nieuwste telg in de Halo-reeks verschijnt op 8 december 2021. Dit betekent dat de geruchten van eerder deze week het bij het rechte eind hadden.

Zowel de campaign als de multiplayer lanceren gelijktijdig voor Xbox-consoles en PC. Bovendien verschijnt de game vanaf dag één op Xbox Game Pass.

De officiële aankondiging van de releasedatum werd gegeven tijdens Gamescom Opening Night. Eerder plaatste Twitter-gebruiker ALumia_Italia een vermelding van Infinites pagina in de Microsoft Store. De genoemde datum van 8 december is nu bevestigd.

Halo Infinite kwam verrassend genoeg niet voorbij in de Xbox Gamescom-livestream die op 24 augustus plaatsvond. Naast de aankondiging van de releasedatum van de game heeft Microsoft ook onthuld dat er een nieuwe Elite Controller met Halo-thema verschijnt, evenals een Xbox Series X-bundel in het teken van Halo. Deze verschijnen al eerder, namelijk op 15 november.

Analyse: Halo Infinite heeft een logische releasedatum

(Image credit: Xbox Game Studios)

Aangezien Forza Horizon 5 op 9 november verschijnt en Horizon: Forbidden West is vertraagd naar 18 februari 2022, is het logisch dat Microsoft een van zijn grootste titels wat meer ruimte wil geven om te ademen. De releasedatum van 8 december geeft de ontwikkelaar bovendien wat meer tijd om de game te verfijnen en eventuele bugs te verhelpen.

Opmerkelijk detail: 8 december is de 343ste dag van het jaar; een duidelijke verwijzing naar ontwikkelaar 343 Industries. Bovendien vormt het getal 8 het symbool voor oneindigheid (infinity) als je deze een kwartslag draait.

Xbox-baas Phil Spencer zei eerder dat de releasedatum van Halo Infinite nog niet gedeeld is omdat Microsoft nog over de timing in beraad was. Ook werd er gesteld dat andere games invloed konden hebben op de datum dat Halo Infinite zou verschijnen. Hoewel dit niet benoemd is, zou het kunnen gaan om de komst van Call of Duty: Vanguard op 5 november 2021.

De multiplayer-modus van Halo Infinite is voor het eerst in de geschiedenis van de reeks free-to-play. Deze zet is waarschijnlijk gezet door het grote aanbod aan free-to-play-shooters vandaag de dag.