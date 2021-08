Halo Infinite releasedatum is gelekt

De releasedatum van Halo Infinite is mogelijk gelekt, als we een vermelding van een Taiwanese verkoper en een screenshot uit de Microsoft Store mogen geloven.

Beide afbeeldingen suggereren dat Halo Infinite op 8 december 2021 zal verschijnen. Dit is iets later dan we hadden verwacht. De twintigste verjaardag van Halo vindt namelijk plaats op 15 november. Veel mensen verwachtten daarom dat de game op deze dag zou verschijnen.

Volgens Twitteraar ALumia_Italia is een vermelding van Halo Infinite in de Microsoft Store van een update voorzien. Er wordt vermeld dat de game op 8 december 2021 zal verschijnen. Als we zelf kijken op de officiële pagina van Halo Infinite in de Microsoft Store, zien we de tijdelijke datum 31 december 2021 staan. Het is onduidelijk wanneer deze screenshots zijn genomen en of ze legitiem zijn.

Scoop: Halo Infinite (Campaign) | Release Date December 8 https://t.co/5iO4pjLCjA pic.twitter.com/b7efdHp5tmAugust 25, 2021 See more

Het lek wordt versterkt door de vermelding door een Taiwanese verkoper. Deze verkoper noemt namelijk dezelfde datum van 8 december. Twitteraar Idle sloth deelt een screenshot van deze informatie op het socialemediaplatform (via VGC). Echter meldt deze informatie ook dat Forge een onderdeel zal zijn, terwijl we inmiddels weten dat dit niet het geval is.

(Rumor) Possible Halo Infinite release date from a Taiwanese online shopping website. The informations says that the release date is December 8th. But is also says the forge will be in the game at launch. 👀🧂 🇹🇼 pic.twitter.com/LorxaQhT6vAugust 25, 2021 See more

Verrassend genoeg kwam Halo Infinite niet voorbij in de livestream van Xbox tijdens Gamescom op 24 augustus. Het was een logische zet geweest van Microsoft als het bedrijf de releasedatum van de game op dit moment uit de doeken had gedaan. Het is echter mogelijk dat de onthulling vanavond om 20:00 uur wordt gedaan tijdens Gamescom.

Analyse: release Halo Infinite op 8 december is goed mogelijk

(Image credit: Xbox Game Studios)

Nu Forza Horizon 5 op 9 november verschijnt en Horizon: Forbidden West voor de PS5 is vertraagd tot 2022, is het logisch dat Microsoft zijn grote titels wat meer ruimte geeft om te ademen.

De releasedatum van 8 december zou betekenen dat ontwikkelaar 343 Industries nog even de tijd heeft om de game te polijsten en eventuele bugs weg te poetsen.

Xbox-baas Phil Spencer heeft eerder gezegd dat de releasedatum van Halo Infinite nog niet gedeeld is omdat Microsoft nog over de timing in beraad was. Ook werd er gesteld dat andere games invloed konden hebben op de datum dat Halo Infinite zou verschijnen. Hoewel dit niet benoemd is, zou het kunnen gaan om de komst van Call of Duty: Vanguard op 5 november 2021.

Halo Infinite moet verschijnen op de Xbox One, Xbox Series X|S en PC. Daarnaast is de game vanaf dag één beschikbaar voor Xbox Game Pass-abonnees. De multiplayer-modus van de game is voor het eerst in de geschiedenis van de serie free-to-play.