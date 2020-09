343 Industries: Halo Infinite releasedatum nog altijd onbekend

We weten al dat de Xbox Series X niet hoeft te rekenen op Halo Infinite als releasetitel. Master Chief en zijn kompanen zullen pas in 2021 op de markt verschijnen, en dat heeft alles te maken met enkele 'uitdagingen in de ontwikkeling'.

Zoals je wellicht al op hebt gemerkt is 2021 niet heel specifiek qua datum. Het ziet er echter naar uit dat ontwikkelaar 343 Industries vooralsnog niet veel meer dan het jaartal kan zeggen als releasemoment.

343 Industries community community director Brian Jarrard deed een mededeling op Twitter. In zijn tweet stelde hij dat de ontwikkelaars nog altijd geen exacte releasedatum hebben vastgesteld voor de nieuwe Halo.

Geniet van de beste Xbox Series X deals voor de rest! We sturen je pre-order details en de beste Xbox Series X deals van zodra ze beschikbaar zijn. Herinner me Stuur me details over andere relevante producten van Techradar en andere Future-merken. Stuur me details over andere relevante producten van derden. Geen spam, dat beloven we. Je kan opzeggen wanneer je maar wil en we zullen nooit je details zonder toestemming delen.

PSA: We haven’t locked on release date for Halo Infinite yet. Anything you see on a retail site is just placeholder / speculation.September 24, 2020

Nog even geduld

Het was een grote teleurstelling toen 343 Industries in augustus van dit jaar onthulde dat de Xbox Series X niet met Halo Infinite als releasetitel op de markt zou komen, en we in plaats daarvan tot 2021 moeten wachten om het volgende avontuur van Master Chief te kunnen beleven.

"Het besluit om onze release te verschuiven is het resultaat van meerdere factoren, met onder meer COVID-gerelateerde problemen die ons beïnvloeden dit jaar," zo meldde studio hoofd Chris Lee in een verklaring.

"Ik wil mijn waardering uitspreken voor het harde werk van ons team bij 343 Industries, die zich blijven inzetten voor het maken van een geweldige game en het vinden van oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van ontwikkeling. Het is echter niet goed voor het welzijn van ons team en het algehele succes om de game tijdens Holiday 2020 (november) al te verschepen".

Gezien Halo Infinite nu niet gebonden is aan de Xbox Series X releasedatum, geeft het de ontwikkelaar meer tijd om ervoor te zorgen dat het spel goed is - en meer speelruimte qua releasedatum. Hoewel het teleurstellend is om te horen dat 343 Industries nog steeds geen vaste releasedatum heeft voor Halo Infinite, hopen we dat de vertraging de moeite waard zal zijn.