Sony PS5 prijs en verkoopdatum bekend gemaakt

Na lang wachten, is het eindelijk zover: Sony heeft de verkoopdatum én de prijzen voor de nieuwe PS5 consoles aangekondigd op zijn PlayStation 5 Showcase live stream. We zullen jullie niet langer in spanning houden, dus hieronder vind je meteen de pre-order en verkoopdata van de PS5 samen met de prijzen in euro.

PS5 en PS5 All-Digital Edition pre-order datum: nog niet bekend

PS5 en PS5 All-Digital Edition verkoopdatum: 19/11/2020

PS5 prijs: 499,99 euro

PS5 All-Digital Edition prijs: 399,99 euro

Pre-orders kunnen alvast geplaatst worden op de officiële website van Sony en binnenkort ook bij de bekende retailers in zowel Nederland als België. Zoals gewoonlijk zullen we nauw in de gaten houden waar er pre-orders beschikbaar zijn en zullen we die met jullie delen.

(Image credit: Sony)

PlayStation 5: nieuwe games en gameplay onthuld

Tijdens het PS5 Showcase event werden ook meer games getoond, samen met meer gameplay van games die al onthuld werden op het vorige PS5-event een paar maanden geleden. Hieronder hebben we de games kort opgesomd en achter elke titel zit een link naar de trailer op YouTube.

De PS5 Showcase begon indrukwekkend met de trailer van Final Fantasy XVI, een van de meest iconische game franchises van de PS5 met verbazingwekkende graphics en bloederige details. Vervolgens zagen we meer gameplay van de eerder onthulde Spider-Man: Miles Morales game die dit jaar tijdens de feestdagen in de verkoop gaat.

Daarnaast zagen we een onverwachte Harry Potter-game (lancering 2021) op de Showcase, gevolgd door de nieuwe Call of Duty: Black Ops Cold War game, waarmee PS4-gamers al gratis aan de slag kunnen later deze week. We zagen eveneens een tweede trailer van Resident Evil Village en Deathloop (met gameplay), die beide zullen verschijnen in 2021.

We zagen ook nog de eerste trailer en gameplay van Devil May Cry 5 met de info dat de game enkel digitaal beschikbaar zal zijn. Daarna kwam de tweede trailer van Oddworld Soulstorm, gevolgd door een korte (maar erg krachtige) trailer van een de nieuwe Five Night's at Freddy's: Security Breach.

PS5-gamers die op zoek zijn naar meer uitdaging werden niet vergeten en kregen de eerste gameplay te zien van de nieuwe Dark Souls: Demon's Souls. Daar zag alles er even angstaanjagend, dreigend en dodelijk uit als we gewend zijn van deze franchise. De Fortnite-fans werden tot slot blij gemaakt met het nieuws dat ook hun game speelbaar zal zijn op de PlayStation 5, maar dat was geen enorm grote verrassing.

Het grootste game-nieuws was waarschijnlijk dat van PlayStation Plus, waarmee je favoriete PS4-games meteen bij de lancering beschikbaar zullen zijn op je gloednieuwe PS5 zonder dat je daarvoor extra moet betalen.