Call of Duty: Vanguard reveal trailer toont indrukwekkende WO II actie

Waar eerder deze week een teaser werd gedeeld met ons, zijn we nu verwend met een volledige gameplay trailer voor Call of Duty: Vanguard. Met deze titel wil Activision de strijd aan te gaan met Battlefield 2042. De game verschijnt voor PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en Xbox Series S op 5 november 2021.

Call of Duty: Vanguard is een product van ontwikkelaars Sledgehammer Games. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de toptitel Call of Duty: WW2. Naar verluidt speel je de singleplayer-campagne met meerdere personages, net als GTA V.

Volgens Sledgehammer Games volgt Vanguard "de nog niet eerder vertelde verhalen van multinationale helden die Task Force One vormden, de geschiedenis veranderden en de weg vrijmaakten voor de special forces zoals we die nu kennen". Je kunt de actievolle trailer voor Call of Duty: Vanguard hieronder bekijken.

Analyse: deze Call of Duty blijft trouw aan zijn roots

Gebaseerd op de trailer hierboven is het duidelijk dat Call of Duty: Vanguard een rauwe, historisch accurate first-person blockbuster shooter wil neerzetten. Vrijwel alle belangrijke plekken van WO II komen voorbij, waaronder Noord-Afrika, het Oostfront, het Westfront, en de Pacific (Grote Oceaan).

De fictieve personages van de singleplayer-campagne zijn sterk geïnspireerd op echte historische figuren uit de oorlog: de beroemde Sovjet sluipschutter Lyudmila Pavlichenko wordt vertegenwoordigd door het personage Polina Petrova, naast de Britse parachutist Arthur Kingsley (geïnspireerd door Sidney Cornell), Lucas Riggs, een fictieve Australische tegenhanger van de Nieuw-Zeelandse Charles Upham, en de Amerikaanse marinevlieger Wade Jackson, die is geïnspireerd door Vernon Micheel.

Het is echter niet allemaal historisch accuraat: elk van de vier hoofdpersonages van de campagne zal naar verluidt samenkomen voor een fictieve missie met de naam Operation Phoenix.

Hoewel sommige gamers hun ongenoegen hebben geuit over het feit dat de nieuwste Call of Duty-game opnieuw terugkeert naar de Tweede Wereldoorlog, moeten we zeggen dat de game er ongelooflijk gepolijst uitziet. We kunnen dan ook niet wachten zelf aan de slag te gaan met de game.