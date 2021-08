Call of Duty Vanguard-trailer teaset officiële aankondiging in CoD: Warzone

Er is zojuist een nieuwe Call of Duty: Vanguard-trailer gelanceerd. Hoewel het eigenlijk meer een teaser is, zet die wel meteen de toon voor de WOII-shooter.

The Call of Duty: Vanguard-trailer (hieronder te zien) toont ons een door oorlog verscheurd oosters front. De first-person shooter-reeks keert dus terug naar zijn roots: nazi's omleggen. Eigenlijke gameplay of personages krijgen we nog niet te zien. Enkel een spookstadje. De in-game-locaties zien er alvast erg gedetailleerd uit en helemaal op maat van de next-gen consoles.

De grootste teaser komt pas op het einde, in tekstvorm. Die laat ons weten dat de volledige onthulling van Vanguard plaats zal vinden op 19 augustus, om 19u30 (onze tijdzone). De reveal zal plaatsvinden binnen Call of Duty Warzone.

Analyse: nieuw jaar, nieuwe Call of Duty

Hoe Activision erin slaagt om jaarlijks een Call of Duty uit te brengen? Dat heeft de uitgever te danken aan een heel legertje ontwikkelaars, die continue en door elkaar aan verschillende Call of Duty-titels werken. Soms nemen bepaalde ontwikkelaars specifieke aspecten van een game voor hun rekening.

Dit jaar is Sledgehammer Games aan zet. Zij maakten eerder al Call of Duty: WW2 en assisteerden Infinity Ward (een andere Activision-studio) met de ontwikkeling van Call of Duty: Modern Wafare 3 en de reboot van Modern Warfare.

De verwachtingen liggen ongetwijfeld hoog, gezien het commerciële belang van de Call of Duty-franchise voor Activision Blizzard. Vanguard kan zomaar nog belangrijker worden voor het bedrijf, nu het in een rechtszaak verwikkeld raakte. Het Californische Department of Fair Employment and Housing beschuldigt Activision Blizzard van vermeende discriminatie tegenover vrouwelijke werknemers.

Dat onderzoek zal op de achtergrond blijven lopen terwijl de lancering van een belangrijke titel als Vanguard dichterbij komt. Wellicht verschijnt de WW2-shooter ergens in oktober of november. Mogelijk heeft de rechtszaak zelfs een impact op hoe de game beoordeeld zal worden wanneer die op de markt komt.