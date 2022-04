Beste gratis games 2022: onze toplijst met gratis pc-spellen

Ontsnap aan de dagelijkse sleur met de beste gratis games die 2022 te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar de beste pc-games of co-op-spellen (opens in new tab), er zijn super veel gratis titels te vinden waaruit je kunt kiezen. Al deze games staan garant voor uren aan speelplezier, of het nu tijdens je pauze is of tijdens je vrije dag; je hoeft er geen rooie cent aan uit te geven.

Als je net honderden euro's uit hebt gegeven aan het bouwen van een pc, wil je niet nog meer geld kwijt zijn aan games. Gelukkig zijn er free-to-play-games om je gelijk bezig te houden. De meeste beste gratis games van 2022 vind je terug bij Steam, GOG of Origin. Ook zijn er vaak enkele goede premium indiegames verkrijgbaar in de Epic Games Store.

We hebben al onze gaming expertise verzameld om deze lijst met beste gratis games van 2022 samen te stellen. Hierdoor hoef jij veel minder tijd te besteden aan het zoeken naar toffe spellen die je zonder betaling kunt spelen. Ook fijn: het scala aan gratis spellen bestaat uit heel wat genres en stijlen. Van free-to-play Battle Royale-games als Fortnite tot online CCG's als Hearthstone, je vindt het allemaal terug in onze diverse lijst.

Beste gratis games 2022

Beste nieuwe gratis game in 2022

(Image credit: Square Enix)

Beste nieuwe gratis game in 2022: Final Fantasy XIV

Je bent waarschijnlijk al bekend met de meme (opens in new tab), maar nu is het wellicht de tijd om te duiken in een van de beste pc-games ooit gemaakt.

De game zelf mag dan niet helemaal 'nieuw' zijn, aangezien de release enkele jaren geleden plaatsvond, maar dankzij een toegewijde community die niet zo toxic is als bij menig andere online games, is de titel voorzien van nieuw leven. In het hedendaagse landschap is het niet verwonderlijk dat Final Fantasy XIV zulke trouwe schare fans heeft opgebouwd.

In tegenstelling tot veel andere free-to-play MMORPG's kun je jouw personage tot level 60 upgraden (meerdere keren zelfs), en gratis genieten van de award winnende uitbreiding Heavensward, zonder restricties op speeltijd.

Meme of niet, je kunt genieten van het beste dat Eorzea en daarbuiten te bieden heeft zonder dat het je iets kost. Klim dus aan boord van je Chocobo, baan je een weg door de indrukwekkende reeks beroepen en de uitstekende verhaallijn van het spel, en kijk waar al die ophef over gaat.

Onze favoriete gratis games in 2022

(Image credit: Epic Games)

1. Fortnite Battle Royale

De wereld van Battle Royale is gigantisch op dit moment, en Epic Games heeft daar een groot aandeel in met Fortnite Battle Royale. Origineel bedoeld als een add-on voor Fortnite, ontpopte Battle Royale zich als een van de meest populaire gratis games ooit gemaakt.

Fortnite Battle Royale is volledig gebaseerd op een simpel scenario: je wordt vanuit een vliegtuig gedropt op een map met 99 anderen in een free-for-all wedstrijd. Degene die het laatste overblijft, wint de ronde. Vanwege het gigantische succes is Epic Games hard aan het werk om steeds meer nieuwe modi en features te implementeren in het spel. Denk aan de modus Playground, waarbij je in een map gebouwen en dergelijken moet bouwen binnen een bepaalde tijd, waarna de sluizen geopend worden en het bloedbad kan beginnen.

Het mooie aan Fortnite Battle Royale is het feit dat de game op zowel pc als Xbox One, iOS, Android als PS4 te spelen. Een volle lobby vinden is dan ook een eitje.

2. Dota 2

Het Dota-universum mag dan officieel een evolutie zijn van een WarCraft 3 mod, Dota 2 mag onderhand wel gezien worden als een spel op zich. Deze populaire game hoort dan ook thuis in onze lijst met beste gratis games van 2021.

Deze top-down arenagame is zeer dynamisch, en gaat gepaard met meerdere toernooien waarbij miljoenen aan dollars gewonnen kunnen worden. Hoewel de toernooien anders doen vermoeden, is er echter meer dan genoeg ruimte voor casual gamers om zich uit te leven.

Een korte tutorial in het spel toont hoe je het spel moet spelen. De Steam Community biedt complete gidsen aan, mocht je na de tutorial door willen leren. Verwacht echter geen warm welkom en/of een makkelijke leercurve, want Dota 2 kent vrij complexe gamemechanieken. Heb je echter een vriend met enige kennis, dan zal je snel niets anders meer willen spelen.

(Image credit: Riot Games)

3. League of Legends

Kies jouw kampioen en meng je in het strijdveld van deze free-to-play game, gemaakt door de mensen van Warcraft III mod Dota. League of Legends (opens in new tab)' geautomatiseerde matchmaking, het diverse scala aan karakters en de uitstekende mappen hebben eraan bijgedragen dat het spel tot een van 's werelds meest populaire gratis spellen behoort. Ook in 2021 zal daar weinig verandering in komen.

Ben je bekend met League of Legends, dan weet je als geen ander dat we mogen spreken van een nogal agressieve gameplay-ervaring. Er is een redelijk leercurve aanwezig, maar na een tijdje bikkelen is dat de moeite meer dan waard.

Net als Dota 2 zijn er complete toernooien rondom League of Legends gebouwd, met prijzenpotten van meer dan 1 miljoen dollar. Esports, een bijzondere wereld.

(Image credit: Bioware)

4. Star Wars: The Old Republic

Het was oorspronkelijk nooit de bedoeling dat de MMORPG-game Star Wars: The Old Republic (opens in new tab) gratis zou zijn. Naar verloop van tijd werd er toch een gratis modus geïmplementeerd, iets wat we vaker zien bij MMORPG-spellen.

Abonnementen liggen overal op de loer, en brengen je betere in-game content en potentieel, maar in de gratis modus zijn 'gewoon' alle missies beschikbaar. Houd er wel rekening mee dat je hier wat langer mee bezig bent dan bij de betaalde versie.

Het Star Wars-universum zie je in deze game vanuit een compleet ander perspectief, onder andere door de ogen van de Imperial Agent en Bounty Hunter. Je kunt ook een standaard Jedi Knight gebruiken, mocht je daar een grotere fan van zijn.

5. World of Tanks

World of Tanks (opens in new tab) is een nogal bijzondere MMO, iets wat je wellicht al uit de naam hebt kunnen halen. Deze op teamspel gefocuste MMO stelt jou in staat om met een breed scala aan tanks de gevechten in te gaan en het op te nemen tegen andere online spelers.

Het upgradesysteem laat jou je tank personaliseren. De aanwezigheid van grote troepen tanks herinnert jou eraan dat je het zeker niet alleen gaat redden op het slagveld. Hoewel de game gratis te spelen is, kunnen we ons zo voorstellen dat je heel wat gaat uitgeven aan virtueel gereedschap wanneer je helemaal verslaafd raakt aan het spel.

Enkele premium tanks kosten 'slechts' een paar euro, maar er zijn ook duurdere opties verkrijgbaar. Ondanks de in-app aankopen blijven we World of Tanks zien als een ontzettend toffe gratis game.

(Image credit: Jagex Ltd.)

6. Runescape

Runescape (opens in new tab) behoort met gemak tot een van de grootste gratis MMO-games die je kunt vinden op het internet. In 2013 kreeg de game zijn derde reboot, en daar past de naam 'Runescape 3' dan ook goed bij.

Ondanks de vele doorgevoerde vernieuwingen behoort het nog altijd niet tot de meest sprankelende MMO's van deze wereld, maar gezien de trouwe fanschare doet de ontwikkelaar iets goed. De grootste verbetering is zonder meer dat je in de nieuwe versie een stuk verder vooruit kunt kijken ten opzichte van voorgaande versies.

De game is gratis te downloaden, maar je hebt ook de optie om hem in je browser te gebruiken via Java. Dankzij dat laatste is hij een stuk gebruiksvriendelijker dan andere MMO-spellen.

(Image credit: Nexon)

7. Maplestory

Maplestory (opens in new tab) neemt het klassieke Dungeons & Dragons-genre bij de hand en maakt het kawaii (schattig op z'n Japans), iets wat je niet vaak ziet in de doorgaans duistere wereld van MMORPG-spellen.

De lichtere tonen en gemaakte aanpassingen van Maplestory laten het meer aanvoelen als Harvest Moon dan World of Warcraft of Rift. Daarnaast legt het de nadruk meer op het verbeteren van de esthetiek dan menig MMO. Spelers zijn veel meer gefocust op het uiterlijk van hun karakter.

Maplestory stelt spelers zelfs in staat om complete huwelijken te houden, of wat te denken van dinosauriërs die gitaar spelen. Het enige wat we missen bij Maplestory is een Oasis soundtrack.

(Image credit: Digital Extremes)

8. Warframe

Hou je van third-person shooters in coöperatieve modus? Dan is Warframe een van de beste gratis games die je kunt spelen. Spelers dompelen zich onder als lid van de Tenno, een oud ras dat het opneemt tegen de Grineer, Corpus, Infested en Scientists. Jouw Tenno-soldaat gebruikt een Crisis-achtige strijduitrusting met (melee) wapens.

Warframe ziet er overduidelijk mooier uit dan je doorsnee free-to-play shooter, en er is veel plezier te beleven aan de player versus enemy gevechten. Spelers zijn doorgaans lovend over het spel, en dat begrijpen wij maar al te goed.

(Image credit: Hi-Rez Studios)

9. Smite

Goden van elke pantheon komen samen in Smite om het voor eens en altijd uit te vechten in een gratis op Dota/MOBA-geïnspireerd gevecht. Hoewel Smite vrij openlijk is over waar het inspiratie heeft opgedaan (het komt van dezelfde ontwikkelaars die ons Tribes Ascend hebben gebracht), is Smite toch een compleet ander spel.

De camera bevindt zich altijd achter de spelers dit keer, waardoor je iets meer in het spel zit dan bij een first person shooter waar je enkel richtingen aangeeft met een muis. Het idee blijft echter herkenbaar als je de games hebt gespeeld waar Smite inspiratie vandaan heeft gehaald. Onder de goden bevinden zich Zeus, Thor, Kali, Artemis, en... Cupido? Kortom, genoeg verrassingen in het spel.

(Image credit: Dontnod Entertainment)

10. The Awesome Adventures of Captain Spirit

Life is Strange en zijn sequel behoren tot de beste moderne avonturengames op pc. Gelukkig is er nu ook een gratis versie om van dit spektakel te genieten. The Awesome Adventures of Captain Spirit doen jou in de schoenen stappen van de 9-jaar oude Chris en zijn alter ego Captain Spirit, om vervolgens op avontuur te gaan.

Deze gratis singleplayer is volledig te spelen zonder ook maar een rooie duit te hoeven uitgeven. Verwacht echter niet dat het spel jou dagen zoet houdt; doorgaans speel je de game binnen enkele uren uit. Dat weerhoudt ons er echter niet van om het een bijzonder goede gratis game te vinden.

11. Eve Online

In 2003 lanceerde de IJslandse ontwikkelaar CCP Games het spel Eve Online, een meeslepende en diepgaande "sci-fi ervaring" die uiteindelijk de aandacht van meer dan 500.000 spelers zou trekken. Eve Online is anders dan elk ander spel in zijn categorie door het enorme scala aan activiteiten om aan deel te nemen en door zijn (passende) indrukwekkende in-game economie.

Helaas is de Eve Online spelersbasis sinds 2013 aan het krimpen. Het komt niet als een verrassing dat steeds minder gamers geïnteresseerd zijn in het betalen van een abonnement voor een ruimtesimulator met een steile leercurve. Sinds de Ascension Update van november 2016 is Eve Online echter vrij om te spelen. Tot op zekere hoogte dan.

Het nieuwe 'alpha clones' systeem in Eve Online is de "onbeperkte gratis proefversie" van World of Warcraft. Je kunt nog steeds met andere spelers in de piraterij, de productie, de handel, de mijnbouw, het verkennen van de wereld en de strijd, maar er zijn beperkingen, zoals bepaalde vaardigheden die buiten de grenzen van de gratis versie vallen. Je kunt altijd kiezen voor het Omega-abonnement. Anders kost het spel geen cent, en daarom is het een van de beste gratis spelletjes die er zijn.

(Image credit: Respawn Entertainment)

12. Apex Legends

Het is een understatement om te zeggen dat Battle Royale-games vrij populair zijn geworden. Een goed voorbeeld van een succesverhaal is Apex Legends. Het gratis spel heeft binnen zeer korte tijd ontzettend veel spelers weten aan te trekken, en mede daardoor kan de game natuurlijk niet ontbreken in onze lijst met beste gratis games. Niet alleen het spel zelf is indrukwekkend met unieke game mechanics van onder andere Titanfall, maar ook de spelersbasis van 25 miljoen is op z'n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen.

Apex Legends plaatst 60 spelers in een gigantische map, gewapend met enkele unieke vaardigheden om zowel het reizen als vechten ontzettend aantrekkelijk te maken. Het is niet bepaald de chaos die titels als Fortnite of PUBG met zich meebrengen, maar dat hoeft ook niet; Apex Legends voelt een stuk meer gebalanceerd aan.

(Image credit: Bungie)

13. Destiny 2

Hoewel het niet bepaald een open wereldspel is, volgt Destiny 2 wel een soortgelijk concept. Spelers kunnen zich vrijelijk verplaatsen en naar verschillende locaties gaan om quests op te pikken of gewoon doelloos rond te dwalen. In deze online multiplayer first person shooter kun je missies beginnen of meedoen, je vrienden tegenkomen, andere spelers volgen of gewoon blijven doen wat je zelf wil, waarbij je de slechteriken die je tegenkomt elimineert. De visuals zijn ook vrij goed; er bestaat geen twijfel over dat dit een spel op AAA-niveau is dat alleen gratis is omdat het gebruik maakt van microtransacties.

(Image credit: Valve)

14. Team Fortress 2

Team Fortress 2 (opens in new tab) mag dan een ouwe rot in het vak zijn, er zijn vandaag de dag weinig games die zo veel mooie gekkigheid in zich hebben. In plaats van nieuwkomers uit te schelden, richt deze game zich vooral op het hebben van een leuke tijd samen. Er is absoluut geen gebrek aan leuke gereedschappen om plezier mee te hebben. Het is naar onze mening nog altijd een van de meest vermakelijke shooter games, en een bijkomend voordeel is dat het spel free-to-play is.

Zoals je wellicht verwachtte, zitten er microtransacties in het spel. Je kunt hiermee extra items kopen, je personage aanpassen of zelfs een compleet eigen karakter ontwerpen. Het is dan ook een gevaarlijk verleidelijk spel om uren zoet mee te zijn.

(Image credit: CD Projekt)

15. Gwent: The Witcher Card Game

Leid een leger heksen, tovenaars, ridders en zelfs monsters tijdens epische gevechten, met niets anders dan de kaarten die je in je bezit hebt. Het is immers een kaartspel. Oorspronkelijk was het een spel binnen The Witcher 3: Wild Hunt, maar Gwent is geëvolueerd tot een standalone spin-off.

Je speelt tegen andere spelers online in rondes. Om elke ronde te winnen, dien je simpelweg meer punten bij elkaar te sprokkelen dan je opponent. De spelers die twee van de drie keer meer punten behaalt, mag zichzelf de winnaar noemen.

Oorspronkelijk was Gwent enkel beschikbaar voor Microsoft Windows, PlayStation 4, en Xbox One. iOS-gebruikers kunnen nu ook meespelen.