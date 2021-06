Battlefield 2042 officieel onthuld

EA DICE heeft onthuld dat Battlefield 6 officieel Battlefield 2024 zal heten. De game wordt uitgebracht op 22 oktober 2021.

De nieuwe Battlefield wordt gezien als het "meest ambitieuze" deel in de reeks. Het draait op de nieuwste Frostbite-engine en beschikt over maps voor maximaal 128 spelers. Er worden uiteraard een hoop nieuwe wapens, voertuigen en gadgets geïntroduceerd. En ja, de geruchten van een robothond waren juist!

Battlefield 2024 krijgt geen campaign en ook geen Battle Royale. In plaats daarvan krijgen spelers toegang tot drie multiplayer-ervaringen.

Battlefield 2024 vindt plaats in een setting waarbij de wereld op het punt staat om volledig te worden vernietigd. Door tekorten aan voedsel en water is er de "grootste vluchtelingencrisis in de menselijke geschiedenis" gaande.

De laatste twee overgebleven supermachten, de Verenigde Staten en Rusland, vechten het uit om de controle over de laatst overgebleven hulpbronnen te krijgen. De Non-Pat (Non-Patriated) Specialists (boeren, families, ingenieurs en soldaten) sluiten zich bij de partijen aan. Als speler ben jij een van deze Non-Pat Specialists.

(Image credit: EA DICE)

Onder de drie nieuwe multiplayer-ervaringen bevindt zich All-Out War, wat een nieuwe versie van Conquest en Breakthrough moet zijn. All-Out War is een modus met maps voor 128 spelers op PC, PS5 en Xbox Series X. Voor PS4 en Xbox One geldt een 64-speler versie van deze maps. Conquest is een "klassieke oorlogservaring" en Breakthrough is een modus waarbij de ene kant aanvalt en de ander verdedigt. Er zijn 7 nieuwe maps beschikbaar.

Daarnaast moet Hazard Zone een vernieuwende squad-based ervaring bieden. Het is geen Battle Royale-mode volgens EA DICE. De derde multiplayer-ervaring wordt aangekondigd op de EA Play op 22 juli. Het is een "liefdesbrief aan Battlefield-fans". Wat dit precies inhoudt, is nog niet bekend.