Easter Egg Hunt: win een HMD Skyline

Het is weer bijna Pasen en dat wil maar één ding zeggen: onze Easter Egg Hunt gaat weer van start. Vanaf 14 april tot en met 18 april zal er elke middag een nieuwe winactie verschijnen. Dit jaar laten we de winacties geen 24 uur openstaan, maar loopt alles door tot en met zondag 20 april. Zo heeft iedereen ruim voldoende de tijd om hun kans te wagen.

Win een HMD Skyline

Vandaag maak je kans op een HMD Skyline. Liefhebbers van de oude Nokia-smartphones zullen meteen zien dat het ontwerp van de Skyline is gebaseerd op de Lumia-smartphones. De behuizing heeft namelijk een vlakke boven- en onderkant, wat een soort industriële look geeft aan het geheel. Het andere unieke aspect van het ontwerp is dat je vrijwel elk onderdeel van de HMD Skyline zelf kan vervangen met behulp van een iFixit-kit. Goed nieuws: want ook die kit sturen we mee op naar de winnaar!

Verder heeft de HMD Skyline drie camera’s achteraan: een 108MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera en 50MP-telefotocamera met 2x optische zoom. Het scherm is op zijn beurt een 6,55-inch OLED-display met 90Hz refresh rate. Binnenin zit een zuinige Snapdragon 7s Gen 2 en in combinatie met de 4.600mAh-batterij zal je hoe dan ook altijd een hele dag gebruik kunnen halen. Verder ondersteunt de HMD Skyline niet alleen 33W-snelladen met kabel, maar ook draadloos opladen met maximaal 15W als je een Qi2-oplader gebruikt.

Doe mee en win!

Wil je kans maken op de HMD Skyline? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door hier te klikken en het deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 18 april om 12:00 uur tot 20 april om 23:59 uur. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.