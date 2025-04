Waarom ik mijn Steam Deck niet inruil voor de Nintendo Switch 2

Op 5 juni is het zover: de langverwachte Nintendo Switch 2 ligt dan in de winkels. Acht jaar na de oorspronkelijke Switch is het tijd voor een opvolger en op papier lijkt dit allesbehalve een simpele revisie. Nintendo pakt het grondig aan met een groter 7,9-inch LCD-scherm met 1080p-resolutie en een vernieuwde refresh rate van 120Hz. Er is een nieuw dock dat 4K-output via DLSS ondersteunt, Joy-Cons die met magneten klikken in plaats van schuiven, ingebouwde voicechat via de “C-knop” en een strak herwerkt ontwerp dat gericht is op zowel comfort als connectiviteit. De Switch 2 verschijnt met een indrukwekkende line-up aan games, waaronder een nieuwe Mario Kart, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in een geüpdatete versie, en in 2026 zelfs The Duskbloods van FromSoftware.

Nintendo zet hiermee duidelijk in op vernieuwing, maar toch blijf ik bij mijn Steam Deck. Niet omdat ik het concept van de Switch 2 afwijs, maar omdat de Deck, ook nu, nog altijd beter aansluit op de manier waarop ik game.

De kracht van een open ecosysteem

Zijn emulators legaal? Emulators die gebruik maken van roms (lees: bestanden die het spel draaien) bevinden zich in een legale grijze zone. Toch zijn emulators niet per se illegaal. In tegendeel zelfs: er zijn vele legitieme redenen om ze te gebruiken, waaronder het spelen van een game die je al hebt, maar jouw console is bijvoorbeeld kapot. Het hangt allemaal af van de content die jij zelf als gebruiker binnenhaalt. Heeft de licentiehouder toestemming gegeven om zijn of haar bestanden te gebruiken als .rom? Dan is er niets aan de hand. Download je echter bestanden die onbetaald en/of ongevraagd op het internet zijn beland? Dan ben je natuurlijk illegaal bezig. Zorg er dus steeds voor dat je goed op de hoogte bent van wat je downloadt.

Het grote verschil tussen beide systemen begint bij de vrijheid die je als gebruiker krijgt. De Switch 2 blijft, zoals we van Nintendo gewend zijn, stevig verankerd in een gesloten ecosysteem. Alles verloopt via de eShop en Nintendo Online. Dat werkt overzichtelijk en veilig, zeker voor jongere gebruikers, maar het beperkt je ook in wat je met je toestel kunt doen.

De Steam Deck daarentegen is in essentie een draagbare pc. Standaard draait het op SteamOS (een Linux-variant), maar wie wil, kan Windows of een ander besturingssysteem installeren. Daarmee open je de deur naar andere platformen zoals Game Pass, Epic Games, GOG of zelfs klassieke emulators. En het blijft niet bij games: apps als Spotify, Discord of webbrowsers draaien er even vlot op. Die veelzijdigheid maakt de Deck niet alleen krachtig, maar ook verrassend multifunctioneel.

Duizenden opties, maar geen (legale) Mario Kart

Nintendo's sterkte zit in zijn iconische titels: niemand anders kan een nieuwe Zelda, Mario of Pokémon leveren. Dat maakt de Switch 2 voor veel fans een logische keuze. Maar los daarvan is de gamebibliotheek beperkter en afhankelijk van welke third-party titels Nintendo toelaat. Nu moet ik toegeven dat de Switch 2 een behoorlijk uitgebreide bibliotheek zal hebben, waaronder de nieuwe exclusieve From Software-game The Duskbloods. Als een Soulsborne-fanaat vind ik het erg jammer dat ik de spirituele sequel van Bloodborne niet kan spelen, ook al ben ik geen fan van asymmetrische multiplayertitels.

Op de Steam Deck speel je alles wat beschikbaar is op Steam (en elke andere pc-game), en dat is veel. Van AAA-toppers tot kleine indiegames en alles daartussenin. De kans is groot dat je al een flinke Steam-bibliotheek hebt opgebouwd die je meteen kunt gebruiken (meer dan 300 games in mijn geval) zonder extra kosten. Dankzij regelmatige sales koop je nieuwe games vaak voor de helft of minder van wat een nieuwe Nintendo-titel kost. Die prijsvoordelen tellen, zeker in een tijd waarin sommige Switch-games richting de 80 euro of meer gaan.

Meer controle, minder compromissen

Met de Switch 2 zet Nintendo een flinke stap vooruit ten opzichte van de originele Switch. Die was bij de lancering al verouderd, terwijl de Switch 2 erg krachtig lijkt te zijn. Toch lijkt het erop dat de Steam Deck, zeker de OLED-versie, op technisch vlak nog altijd meer in huis heeft. De combinatie van AMD’s Zen 2 CPU en RDNA 2 GPU, in combinatie met 16GB RAM, zorgt voor prestaties die je eerder van een goedkope gaming laptop zou verwachten.

Daarnaast beschikt de Deck over snelle NVMe-opslag (beschikbaar tot 1 TB) en USB-C-poorten voor externe schijven of hubs. De Switch 2 heeft een 256GB interne opslag (dit is 8x zoveel als de originele Switch) en gebruikt microSD Express-kaarten, een upgrade ten opzichte van de originele microSD-kaart. Ook wat batterijduur betreft lijken de verschillen niet gigantisch: Nintendo claimt zo’n 2 tot 6,5 uur, wat vergelijkbaar is met veel scenario’s op de Deck.

Een van de fijnste aspecten van gamen op de Steam Deck is de mate van controle die je krijgt. Je kunt instellingen zoals framerate caps, resolutie, ventilatorgedrag en besturingsschema’s tot in detail afstemmen. Een andere optie die ik fantastisch vind, is de mogelijkheid om controllerschema's te kiezen die door mensen uit de community zijn samengesteld. Hierdoor kan ik games die niet meteen speelbaar zijn op de Steam Deck met gemak compatibel maken voor de Deck, en als dat niet werkt, kan je nog kiezen welke Proton-laag je gebruikt. Dit is ideaal voor wie graag optimaliseert of gewoon graag zelf de touwtjes in handen heeft, maar het kan ingewikkeld zijn (hoewel dit niet nodig is bij 95% van de games).

Nintendo kiest juist bewust voor eenvoud: je hoeft weinig aan te passen, want alles ‘werkt gewoon’. Dat is aantrekkelijk voor mensen die vooral willen spelen zonder zich te verdiepen in instellingen, maar voor de meer technische gamer voelt het snel beperkt. Er zijn bovendien nauwelijks opties om games te modden of aan te passen, en third-party apps blijven afwezig. Wederom, veel mensen kiezen daar juist voor, want een Steam Deck kan overweldigend zijn.

Een bewuste keuze

(Image credit: Nintendo)

Voor wie is de Switch 2 dan wel een goede keuze? Het antwoord ligt voor de hand: voor Nintendo-fans die geen enkele first-party game willen missen, voor gezinnen met kinderen, voor mensen die houden van een plug-and-play ervaring zonder technische poespas. En dat is prima, de Switch 2 is een logische evolutie van een van de populairste consoles ooit.



Zelf ben ik erg onder de indruk van de nieuwe generatie en als de prijs zou meevallen, zou ik het overwegen als tweede console. Voor mij is 509,99 euro voor de Switch 2 met Mario Kart World echter behoorlijk duur, en zelfs dat zou niet meteen een dealbreaker voor mij zijn als de andere games goedkoop waren. De huidige trend op gebied van consolegames neigt eerder naar games van 80 euro dan van 50 euro en dan wordt het al vrij snel prijzig. Voor een beetje variatie, denk hierbij aan drie games, kijk je toch al gauw naar de 700 euro.

Voor mensen zoals ik die graag hun games tweaken, gebruik maken van verschillende diensten, emulators gebruiken voor die oude klassiekers of gewoon meer controle willen over hun handheld blijft de Steam Deck simpelweg de betere keuze. Je krijgt meer vrijheid, meer functionaliteit en vaak ook meer waar voor je geld.