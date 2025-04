Nieuwe iPhone 17 Pro-render toont geen tweekleurig design meer

Tot nu toe hebben we bij de meeste gelekte renders van de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max tweekleurige designs gezien. Hierbij zagen we dat het zogenaamde grote, nieuwe camerablok één kleur zou hebben en de rest van de achterkant van de telefoon een andere kleur zou hebben. Een nieuwe render toont echter een model met deze twee elementen in dezelfde kleur.

De afbeelding hieronder werd gedeeld door @kdctweets (via Phone Arena). We raden je aan om dit wel met een korreltje zout te nemen, want deze bron heeft nog niet echt een reputatie als leaker (goed of slecht). Het is ook nog niet echt duidelijk of deze afbeelding is gebaseerd op nieuwe informatie die de bron heeft binnengekregen of gewoon op hoe deze leaker hoopt dat de iPhone 17 Pro er misschien uit zal zien.

Toch vinden we dit een interessante leak. Recentelijk claimde Mark Gurman, een Apple-analist met een zeer goede reputatie voor accurate leaks, dat de iPhone 17 Pro-serie geen tweekleurig design krijgt design. Er bestaat dus zeker een kans dat deze render uiteindelijk dus een accurater beeld geeft van het mogelijke design van de iPhone 17 Pro dan de eerdere renders.

Toch geen tweekleurige iPhone

Het is natuurlijk een kwestie van smaak of je een tweekleurig of eenkleurig design mooier vindt en daarnaast maakt het uiteindelijk misschien voor velen ook helemaal niets uit als ze toch een hoesje om hun telefoon doen. Hoewel we op dit punt nog niets zeker weten, zijn we wel geneigd om Gurman te geloven. Als zijn informatie blijkt te kloppen, dan zou het design dat in deze render te zien is ook wel eens redelijk accuraat kunnen zijn.

Dat gezegd hebbende, zelfs als de twee delen aan de achterkant dezelfde kleur zouden krijgen, kunnen er nog steeds kleine verschillen zijn in de precieze kleuren, want een eerdere iPhone 17 Pro-leak suggereerde dat de camerabehuizing van metaal zou zijn gemaakt en de onderste helft van de telefoon van glas. Bij het uiteindelijke design zijn de kleuren dus misschien toch niet zo uniform als bij deze render.

Waarschijnlijk komen we er in september achter hoe de nieuwe modellen er precies uit zullen zien. Dat is namelijk wanneer we verwachten dat de iPhone 17-serie wordt onthuld. In de tussentijd verwachten we echter nog wel wat meer gelekte renders en informatie.