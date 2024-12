iPhone 17 Pro Max: nieuws, geruchten en meer

De iPhone 17 Pro Max, waar al veel geruchten over circuleren, belooft een van de beste smartphones van 2025 te worden. Dit toestel zal de hoofdrol spelen in de iPhone 17-serie, die naar verwachting ook bestaat uit de standaard iPhone 17, de iPhone 17 Pro en een nieuwe iPhone 17 Air of iPhone 17 Slim.

Hoewel die laatste modellen mogelijk de nodige aandacht zullen trekken, zal de iPhone 17 Pro Max waarschijnlijk de kroon spannen met zijn indrukwekkende specificaties.

Hoewel de lancering pas in september wordt verwacht, zijn de eerste lekken en geruchten al naar buiten gekomen, en die hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

In het kort

Wat is het? De volgende premium iPhone

De volgende premium iPhone Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk september 2025

Waarschijnlijk september 2025 Hoeveel gaat het kosten? Rond 1.500 euro of meer

iPhone 17 Pro Max: prijs en releasedatum

Waarschijnlijk gelanceerd in eerste helft september

Zal rond de 1.479 euro kosten

De iPhone 17 Pro Max, samen met de rest van de iPhone 17-serie, zal waarschijnlijk in september 2025 worden aangekondigd.

Hoewel er nog geen officiële bevestiging is, lanceert Apple vrijwel altijd zijn nieuwe telefoons in de eerste helft van september, dus dat lijkt een veilige aanname. Voorafgaand aan de iPhone 16-serie werden de aankondigingen meestal op een dinsdag of woensdag gedaan, maar bij de iPhone 16 koos Apple voor een maandag. Hierdoor is het exacte moment iets lastiger te voorspellen dan in voorgaande jaren.

Op basis van eerdere lanceringen is de tweede week van september het meest waarschijnlijk, wat betekent dat de aankondiging kan vallen op maandag 8 september, dinsdag 9 september of woensdag 10 september. Ook donderdag of vrijdag zijn mogelijke dagen, al kiest Apple daar meestal niet voor.

Hoe dan ook, de pre-orders voor de iPhone 17 Pro Max beginnen waarschijnlijk op de vrijdag van de aankondigingsweek. Onze beste gok is vrijdag 12 september, al is een week eerder, op vrijdag 5 september, ook mogelijk. De daadwerkelijke verzending zal vermoedelijk op de vrijdag erna beginnen, waarschijnlijk op 19 september, maar mogelijk ook al op 12 september.

Wat betreft de prijs van de iPhone 17 Pro Max is er nog geen informatie beschikbaar, en dat is moeilijker te voorspellen. Het is nog onduidelijk of Apple de prijs zal verhogen ten opzichte van de iPhone 16 Pro Max, die begint bij 1.479 euro. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de iPhone 17 Pro Max minstens dat bedrag zal kosten.

iPhone 17 Pro Max: design en display

Mogelijk worden de volumeknoppen en de Actieknop samengevoegd tot één knop

Waarschijnlijk krijgt het toestel een aluminium frame in plaats van titanium

Het scherm zal naar verwachting opnieuw 6,9 inch groot zijn

Tot nu toe hebben we al enkele mogelijke ontwerpwijzigingen gehoord, waaronder dat de iPhone 17 Pro Max mogelijk een nieuwe knop krijgt, of misschien beter gezegd, enkele knoppen verliest. Een rapport suggereert namelijk dat er één enkele toets komt die de twee volumeknoppen en de Actieknop vervangt.

Details over deze knop zijn schaars, maar als deze er komt, vermoeden we dat hij een ontwerp krijgt dat lijkt op de Cameraregelaar-toets. Hiermee kun je mogelijk over de knop vegen om het volume aan te passen, of erop drukken om een aangepaste actie te activeren.

Je kunt je ook een beeld vormen van hoe deze knop eruit zou kunnen zien door te kijken naar een prototype van de iPhone 14 Pro, waarin een enkele volumeknop is verwerkt (al combineert deze alleen twee knoppen in één, niet drie). Volgens verschillende lekken werkt Apple al lange tijd aan varianten van dit idee, maar het blijft afwachten of deze verandering daadwerkelijk in de iPhone 17 Pro Max zal verschijnen.

Een ander groot ontwerp-lek suggereert dat de iPhone 17 Pro Max een aluminium frame zal krijgen in plaats van titanium. Bovendien zou de bovenste helft van de achterkant ook van aluminium zijn (in plaats van glas), terwijl de onderste helft van glas blijft. Dezelfde bron beweert dat de camerabobbel dit keer ook groter zal zijn.

Daarnaast hebben we een afbeelding gezien van hoe dit eruit zou kunnen zien, dankzij een gelekt frame van de iPhone 17-serie. Op deze afbeelding is een camera-uitsnede te zien die doet denken aan de Pixel 9.

Aan de andere kant heeft een andere bron aangegeven dat de iPhone 17 Pro Max bij titanium blijft, wat waarschijnlijker lijkt.

Wat het ontwerp betreft, beweert een bron ook dat de iPhone 17 Pro Max beschikbaar zal zijn in een van de drie kleuren die hieronder te zien zijn. Van links naar rechts worden deze blijkbaar Dark Green Titanium, Teal Titanium en Green Titanium genoemd.

Blijkbaar worden alle drie de kleuren overwogen, maar zal er, als er al een wordt gekozen, slechts één gebruikt worden. De bron speculeert dat Teal Titanium de meest waarschijnlijke keuze is.

Er zijn ook geruchten dat Apple de Face ID-componenten zou kunnen verbergen onder het scherm van de iPhone 17 Pro Max, wat mogelijk zou zorgen voor een kleinere Dynamic Island. Een kleinere Dynamic Island zou echter ook bereikt kunnen worden door het gebruik van een nieuwe ‘metalens’-technologie voor de nabijheidssensor van de iPhone 17 Pro Max.

De bron van de metalens-claim geeft daarnaast aan dat de iPhone 17 Pro Max, niet verrassend, een titanium frame zal hebben, net als de iPhone 16 Pro Max.

Volgens dezelfde bron kunnen we opnieuw een 6,9-inch scherm verwachten. Elders wordt gespeculeerd dat het scherm van de iPhone 17 Pro Max gebruik zou kunnen maken van een type glas dat minder reflecterend is en beter bestand tegen krassen.

Bovendien zou het scherm van de iPhone 17 Pro Max een nieuwe technologie kunnen bevatten die het energiezuiniger en duurzamer maakt.

iPhone 17 Pro Max: camera's

Mogelijk een nieuwe 48MP telefotocamera

De selfiecamera wordt mogelijk verhoogd naar 24MP

Er zijn vrij consistente geruchten over de camera’s van de iPhone 17 Pro Max, met als meest opwindende claim dat de telelens een nieuwe 48MP-sensor krijgt, een flinke upgrade ten opzichte van de huidige 12MP. Deze claim over een 48MP-telelens is door meerdere bronnen genoemd, dus het lijkt zeer waarschijnlijk dat dit klopt.

De telelens zal waarschijnlijk nog steeds 5x optische zoom bieden, en het lijkt erop dat dit de enige achtercamera is die een significante upgrade krijgt. Dit zou betekenen dat de 48MP-hoofd- en ultragroothoekcamera’s onveranderd blijven.

De camera aan de voorkant zou echter ook verbeterd kunnen worden. Een van dezelfde bronnen stelt dat de iPhone 17 Pro Max een 24MP-selfiecamera krijgt, een upgrade van de huidige 12MP.

In verrassender nieuws beweert een andere bron dat de iPhone 17 Pro Max mogelijk een mechanisch diafragma krijgt. Hiermee kun je het diafragma aanpassen, wat de scherptediepte van je foto’s verandert.

iPhone 17 Pro Max: vermogen en batterij

Een krachtige A19 Pro-chipset

12GB RAM

De iPhone 17 Pro Max zal vrijwel zeker worden uitgerust met een A19 Pro-chipset, tenslotte beschikt het huidige model over een A18 Pro. Meerdere bronnen hebben het bestaan van de A19 Pro-chip bevestigd, en ze melden ook dat de iPhone 17 Pro Max 12GB RAM krijgt, een upgrade ten opzichte van de 8GB in het huidige model.

Dit zou een aanzienlijke verbetering kunnen betekenen voor de AI-mogelijkheden van het toestel. Er is echter enige discussie over of beide iPhone 17 Pro-modellen 12GB RAM krijgen, of dat deze upgrade exclusief voor de Pro Max zal zijn.

Over de batterij is nog niets bekend, maar er gaan geruchten dat de iPhone 17 Pro Max een dunnere en lichtere moederbordconstructie krijgt dan het huidige model. Dit zou mogelijk ruimte vrijmaken voor een grotere batterij.