iPhone 18 Pro-camera's kunnen de 'Pro'-naam eindelijk echt verdienen volgens iOS 27-lek

iPhones geven je tegenwoordig al een beperkte hoeveelheid handmatige controle over de camera's op de telefoon. Zo kan je bijvoorbeeld de belichting aanpassen. Apple's smartphones bieden echter geen volwaardige pro-modus voor hun camerasystemen. In ieder geval niet binnen de officiële camera-app. Daar zou bij de iPhone 18 Pro-serie verandering in kunnen komen.

De gebruiker pdfu op het MacRumors-forum heeft in iOS 27 bewijs gevonden van vijf camera-upgrades die iPhones veel interessanter moeten maken voor fotografen die meer controle willen hebben over hun foto's.

Zo zou je de mogelijkheid krijgen om een golfvorm of histogram weer te geven om aan te geven welke delen van het beeld nog te donker of te licht zijn. Ook wordt er een 'focus peaking'-feature verwacht. Deze moet de rand van het gedeelte van het beeld dat scherp in focus is duidelijk aangeven. Zo kan je dan weer beter zien wat er juist net niet meer in focus is. Een losse overlay zou je ook nog kunnen waarschuwen als een bepaald deel van het beeld overbelicht is.

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Interessant genoeg lijkt er in iOS 27 ook bewijs te zijn voor de mogelijkheid om lenscorrecties aan te passen afhankelijk van het ingestelde diafragma. Dat lijkt dus ook weer te wijzen op het variabele diafragma waar we meerdere geruchten over hebben gehoord. Tenminste één lens op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zou zo'n variabel diafragma kunnen krijgen.

Daarnaast vond pdfu ook nog een bedieningsoptie die je de camera handmatig laat focussen. Zo hoef je niet per se altijd op autofocus te vertrouwen. Er is verder ook nog een verandering aanwezig waardoor je meerdere foto's achter elkaar met de zelftimerfunctie kan maken. Zo begint er meteen een nieuwe timer wanneer een foto is gemaakt.

Een langverwachte pro-modus

De camera-app op een iPhone 17 Pro. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Als Apple inderdaad deze features toevoegt aan de aankomende Pro-modellen, dan lijkt het er dus op dat (sommige) iPhone-gebruikers eindelijk een soort 'pro' of 'manual' cameramodus krijgen. Daar zullen fotografen ongetwijfeld blij mee zijn. We verwachten dat deze geavanceerde features wel een beetje verstopt zullen zitten of op een ander tabblad dan bij de simpele camerafuncties, want het moet natuurlijk ook niet te ingewikkeld worden voor casual gebruikers.

Er is natuurlijk nog geen garantie dat deze features ook echt in iOS 27 zullen verschijnen. Het bewijs van het bestaan van deze tools is dan wel gevonden in de code van deze software, maar de tools kunnen nog niet geactiveerd worden en Apple kan er natuurlijk altijd nog voor kiezen om ze uit te stellen of zelfs te cancelen.

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Het is ook nog onduidelijk of de functies mogelijk naar bestaande iPhones wordt gebracht of dat deze exclusief zullen zijn voor de iPhone 18-serie (of zelfs specifiek alleen de iPhone 18 Pro-modellen). Vooral de aanpassingen voor het diafragma lijkt wel echt gefocust te zijn op toestellen met een variabel diafragma. Momenteel zijn er nog geen iPhones op de markt met deze feature. De modus voor handmatige focus zou momenteel schijnbaar alleen beschikbaar zijn op telefoons die lanceren met iOS 27 of een nieuwere versie. Dat zou dus ook weer de huidige modellen uitsluiten.

Dit alles wordt waarschijnlijk vanavond duidelijker. We verwachten namelijk dat Apple de iPhone 18 Pro-serie, plus de iPhone Ultra, vanavond om 19u onze tijd zal lanceren tijdens het 'Surprise and shine'-evenement. De uiteindelijke versie van iOS 27 moet ook niet lang na dit evenement worden uitgerold.