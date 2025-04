iPhone 17 Air oogt opvallend slanker dan Pro-model in uitgelekte mock-up

Als je de dagen aan het aftellen bent, weet je dat we nog ongeveer 150 dagen verwijderd zijn van de lancering van de iPhone 17-serie. Een nieuw uitgelekte afbeelding van twee testmodellen geeft ons alvast een idee van het verschil in dikte tussen twee van deze toestellen.

Dummy-units (of testmodellen) zijn niet-werkende mock-ups van smartphones, gebaseerd op schetsen uit de toeleveringsketen. De bekende leaker @MajinBuOfficial heeft een foto gedeeld waarop twee van deze modellen te zien zijn: de iPhone 17 Air naast de iPhone 17 Pro Max.

Als je de geruchten hebt gevolgd, weet je dat de iPhone 17 Air naar verwachting de iPhone 16 Plus zal vervangen in de line-up van Apple's vlaggenschipmodellen. Volgens eerdere lekken zou het toestel slechts 5,84 mm dik zijn.

En dat zie je duidelijk op de foto. Als de iPhone 17 Pro Max even dik is als de iPhone 16 Pro Max, dan meet hij 8,3 mm. Daarmee is de Pro Max maar liefst 42% dikker dan de Air.

Dit komt eraan

iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max in comparison pic.twitter.com/KrGlUXDuUYApril 5, 2025

Deze dummy-units vertellen ons verder niet zo heel veel nieuws over wat eraan komt, maar ze vormen wel een interessante visuele vergelijking. We hebben trouwens al meerdere gelekte proefmodellen gezien die het ontwerp van de iPhones van 2025 tonen.

Naast de twee toestellen die in deze afbeelding te zien zijn, is het ook zeer waarschijnlijk dat we een standaard iPhone 17 en een iPhone 17 Pro kunnen verwachten. De Pro en de Pro Max zouden volgens geruchten o.a. een upgrade krijgen op het vlak van RAM-geheugen.

In een reactie op de originele post met de dummy-units herhaalde marktanalist Ross Young zijn voorspelling dat de iPhone 17 Air een scherm van 6,55 inch zal hebben, samen met standaardfuncties zoals MagSafe.

Als Apple vasthoudt aan zijn gebruikelijke schema, zullen al deze toestellen ergens in september worden aangekondigd. Daarvoor is er in juni nog de Worldwide Developers Conference (WWDC), waar we waarschijnlijk meer te horen krijgen over iOS 19.