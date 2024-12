Apple zou gestart zijn met productie van iPhone 17 Air

We horen steeds meer over de zogenaamde iPhone 17 Air. Dit zou de interessantste toevoeging aan de iPhone 17-serie worden, evenals de dunste iPhone ooit. Volgens nieuwe berichten is de productie van deze iPhone inmiddels van start gegaan.

Volgens DigiTimes (via MacRumors) is de iPhone 17 Air nu officieel de “productintroductiefase” ingegaan bij Foxconn, de Taiwanese fabrikant die ook andere Apple-producten maakt. Dit betekent dat de proefproductie kan beginnen, evenals de goedkeuring van het ontwerp en testen van prototypes. Dit is een voorloper van de massaproductie van het toestel, dat in september 2025 gelanceerd zou worden.

We krijgen niet veel meer informatie over de iPhone 17 Air, maar DigiTimes legt opnieuw een verband met een vouwbare iPhone. Als Apple erin slaagt een superdunne iPhone te produceren, zal dat ook helpen bij de ontwikkeling van een vouwbare telefoon.

Hoe dun precies?

Like this, but significantly thinner (Image credit: Future)

De iPhone 17 Air zou volgens de geruchten slechts 6 mm dik zijn, wat hem aanzienlijk slanker maakt dan de iPhone 16 Plus die hij vermoedelijk gaat vervangen. Die is namelijk 7,8 mm dik, wat eigenlijk al vrij dun is tegenover andere telefoons. Bronnen hebben aangegeven dat de telefoon slechts één camera zal hebben en dat die centraal bovenaan zal staan. Het toestel zou ook te dun kunnen zijn om een simkaartslot te hebben, waardoor je volledig op eSim moet vertrouwen.

Apple maakt al uitsluitend eSim-versies van de nieuwste iPhones in de VS, maar in andere landen worden ze voorlopig nog met simkaartslot verkocht. De iPhone 17 Air kan dus de eerste iPhone zijn die wereldwijd zonder simkaartslot wordt verkocht.