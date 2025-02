iPhone 17 Pro krijgt misschien 12GB aan RAM om te helpen bij AI-taken

De iPhone 17 Pro en Pro Max zouden volgens een nieuw gerucht een RAM-boost kunnen krijgen. Volgens GFHK Tech Research-analist Jeff Pu krijgt het aankomende Pro-model 12GB aan RAM.

In een investeerdersnotitie die is ingezien door 9to5Mac, ondersteunde Pu de geruchten van Apple-analist Ming-Chi Kuo over dat de volgende generatie iPhone Pro-modellen een degelijke RAM-upgrade zouden krijgen vanaf de 8GB aan RAM op de huidige iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

"Ondertussen krijgen de iPhone 17 Pro en Pro Max naar verwachting LPDDR5 12GB, deze overgang alleen zal al bijdragen aan een 3,5% [jaar-op-jaar] verhoging van smartphone DRAM-inhoud voor een geschatte 100 miljoen nieuwe iPhone-eenheden," zei Pu.

Wij hebben de iPhone 16 Pro Max met zijn 8GB aan RAM en de snelle A18 Pro-chip natuurlijk ook getest, maar we hadden niet echt het idee dat deze combinatie te langzaam was. Apps laadden snel en de hele iOS-ervaring voelde enorm soepel.

Meer RAM is echter wel een manier om de next gen Pro-modellen toekomstbestendiger te maken. AI-functies, in dit geval specifiek alle Apple Intelligence-functies, vereisen over het algemeen een flinke hoeveelheid RAM, en zeker als je dit soort taken op het apparaat zelf wil laten uitvoeren in plaats van in de cloud.

9to5mac merkte op dat zo'n RAM-boost voor AI ook al onderdeel was van Apple's update voor de Mac-line-up. Vandaag de dag worden nieuwe Macs voorzien van minstens 16GB RAM. Deze notitie van Pu en de originele claim van Kuo klinken dus vrij logisch.

Het verhogen van de hoeveelheid RAM op toekomstige iPhones is een goede manier om ervoor te zorgen dat ze misschien wat langer mee kunnen gaan. Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat Apple deze extra kracht ook echt gebruikt om nieuwe, indrukwekkende AI-features te introduceren op zijn volgende iPhone Pro-modellen. Momenteel heeft Apple Intelligence wel een aantal handige features, maar ze voelen nog niet echt baanbrekend. Daarnaast kunnen we er hier in Nederland en België helaas sowieso nog geen gebruik van maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zouden het bijvoorbeeld handig vinden als Apple Intelligence gebruik zou kunnen maken van de camera's van je iPhone en je Apple Watch-data om gepersonaliseerde workouts voor te stellen. In plaats daarvan blijft het nu bij dingen zoals het aanpassen van de toon van e-mails en berichten of het samenvoegen van twee emoji's.

Als Apple daadwerkelijk een aantal van de beste AI-telefoons wil gaan leveren, dan moet de iPhone 17 wel echt speciale features hebben om bijvoorbeeld de Pixels van Google te verslaan op het vlak van AI.