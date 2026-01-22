Apple's vernieuwde, slimmere Siri moet binnenkort eindelijk verschijnen

Nadat we recent nog te horen kregen dat Apple een samenwerking aangaat met Google om Google's Gemini-modellen en cloudtechnologie te kunnen gebruiken voor zijn volgende generatie 'Apple Foundation Models', lijkt het er nu op dat de slimmere, AI-gestuurde versie van Siri (die ons in 2024 werd beloofd) niet lang meer op zich laat wachten.

Volgens een nieuw verslag van Bloombergs Mark Gurman suggereren veel geruchten op dit moment dat de AI-gestuurde Siri in de lente van 2026 zal worden uitgerold. De vernieuwde spraakassistent zou specifiek "gepland zijn voor iOS 26.4". We hoeven waarschijnlijk dus nog maar een paar weken tot een paar maanden te wachten. Op dit moment wordt iOS 26.3 uitgerold naar geregistreerde ontwikkelaars en mensen in het publieke bètaprogramma.

Volgens dit nieuwe verslag moet iOS 26.4 eindelijk de beloftes van Apple gaan waarmaken en dus de features introduceren die Apple al tijdens WWDC 2024 teasde. Siri moet je onder andere beter leren kennen aan de hand van wat het op je scherm kan zien en daardoor dus op slimmere manieren ook weer kunnen helpen. De vernieuwde variant moet het bijvoorbeeld ook sneller maken om nuttige informatie tevoorschijn te halen om zo dus ook voor een betere gebruikerservaring te zorgen.

De timing van dit nieuws is ook wel opvallend (maar logisch), omdat er naast dit verslag ook een gerucht rondgaat dat Apple samen met iOS 27 een AI-chatbot zal lanceren die moet concurreren met Google Gemini en ChatGPT. Dat lijkt mogelijk een nog verder geüpgradede versie van Siri te worden en die zou waarschijnlijk niet mogelijk zijn zonder de samenwerking met Google.

In de tussentijd zal de iOS 26.4-versie van Siri "vertrouwen op een door Google ontwikkeld systeem dat intern bekend staat als Apple Foundation Models versie 10" volgens dit verslag. De toegang tot Google's Gemini-modellen, waar vervolgens Apple's eigen Foundation Models op voort kunnen bouwen, betekent dat Apple eindelijk een wat slimmere assistent kan aanbieden. Dat belooft het bedrijf inmiddels al vrij lang, maar nu lijkt de slimmere Siri echt dichtbij te zijn.

Er wordt tenminste verwacht dat iOS 26.4 ergens in de lente zal verschijnen (na begin maart, maar voor het einde van mei). Dat zou dus betekenen dat deze update voor WWDC 2026 in juni verschijnt. Dat lijkt ons wel opmerkelijk, maar hoe dan ook zal er tijdens dat evenement waarschijnlijk wel wat dieper op in worden gegaan. Misschien is dat ook het moment dat de update naar alle gebruikers wordt uitgerold.

(Image credit: Getty Images)

Als de geüpgradede Siri meteen na de keynote tijdens WWDC 2026 beschikbaar zou worden gemaakt, zou dat een erg leuke verrassing zijn, maar meestal verwachten we wel eerst wat publieke bètarondes en een periode voor ontwikkelaars om de nieuwe versie te testen.

Het wordt ook nog interessant om te zien of deze vernieuwde assistent straks echt de strijd aan kan gaan met de nieuwste modellen van bijvoorbeeld Google Gemini, ChatGPT en Claude. Dat zal misschien dus eerder de bedoeling zijn wanneer de Siri een echt AI-chatbot wordt in iOS 27. Hoe dan ook, het is sowieso fijn als Siri eindelijk ook wat slimmer wordt.