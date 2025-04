Siri’s uitgestelde Apple Intelligence-functies komen mogelijk alsnog met iOS 19

Apple zit momenteel behoorlijk in de knoop met Siri en Apple Intelligence. De beloofde AI-upgrades zijn officieel uitgesteld, en daarom krijgt het bedrijf flink wat kritiek. Toch zouden sommige van die uitgestelde functies later dit jaar alsnog kunnen verschijnen.

In een artikel van The New York Times dat de recente AI-problemen van Apple samenvat (waaronder interne spanningen over toekomstige plannen) wordt vermeld dat Siri in de VS “in de herfst” bepaalde upgrades krijgt. Dat zou waarschijnlijk rond september zijn, samen met de iPhone 17 en iOS 19.

“Apple heeft de vernieuwde versie van Siri niet geschrapt,” zo staat in het artikel. “Volgens drie bronnen die bekend zijn met de plannen, is het de bedoeling dat Apple in de herfst een virtuele assistent uitbrengt die onder andere op verzoek een foto kan bewerken en naar een vriend sturen.”

Dat is nog niet veel om op af te gaan. Krijgen we enkel wat extra fotofuncties, of toch het volledige pakket aan uitgestelde vernieuwingen? Apple wil Siri uiteindelijk op hetzelfde niveau brengen als ChatGPT of Gemini, maar dat lijkt in 2025 nog niet haalbaar.



Hoe zich dit in Europa uit, weten we ook nog niet. Apple Intelligence is beschikbaar, maar nog niet in elke taal. Nederlands staat bijvoorbeeld nog niet in de lijst van ondersteunde talen.

Vertraagde functies

Apple Intelligence heeft lang op zich laten wachten (Image credit: Apple)

De fotobewerkingsfunctie die genoemd wordt in het NYT-artikel is een van de Apple Intelligence-upgrades die in 2024 al werd beloofd: de mogelijkheid voor Siri om dieper in iPhone-apps te duiken en acties uit te voeren via spraakcommando’s (ook wel bekend als App Intents).

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Apple heeft ook aangegeven dat Siri een stuk slimmer wordt op het gebied van context met een beter begrip van wat er op je iPhone gebeurt, maar ook een beter begrip van jou als gebruiker (door op een privé en veilige manier gebruik te maken van je persoonlijke data).

Zodra Siri die functies krijgt, zal het beter kunnen concurreren met AI-chatbots zoals ChatGPT. Die laatste kreeg deze week bijvoorbeeld nog een geheugenupgrade, waardoor het (indien nodig) je volledige gespreksgeschiedenis kan gebruiken voor antwoorden.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Enkele Apple Intelligence-functies die al aan Siri zijn toegevoegd, zijn onder meer ondersteuning voor natuurlijker taalgebruik in gesprekken en betere technische hulp voor je apparaten. Wat iOS 19 betreft, daarover wordt begin juni meer verwacht.