Apple biedt op de iPhone 17 misschien meer RAM dan ooit tevoren

Over het algemeen stopt Apple elk jaar een nieuwe chip in zijn iPhones en de laatste jaren verhoogt het bedrijf ook langzamerhand de hoeveelheid RAM. Volgens een nieuw verslag gaat de techgigant hier weer mee verder om te blijven concurreren met Samsung en Google.

Volgens Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 17-serie nog meer rekenkracht dankzij 12GB aan RAM. Dat zou toch wel een mooie verbetering zijn ten opzichte van de 8GB aan RAM in de iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro en 16 Pro Max.

Vanwaar nu deze verhoging? Nou, het zal waarschijnlijk niet alleen voor de veranderingen in iOS 19 zijn (die nieuwe software verwachten we over een paar weken te zien tijdens WWDC 2025), maar ook om verschillende Apple Intelligence-features op de apparaten zelf te kunnen laten draaien.

Dat is nog niet zo heel simpel en nu de verbeterde variant van Siri ook ergens in het komende jaar zal verschijnen, zal de iPhone dus waarschijnlijk meer RAM nodig hebben om AI-modellen op het apparaat zelf te kunnen draaien. Momenteel verwerkt Apple Intelligence bepaalde processen wel op het apparaat zelf, of het nou een iPhone, iPad of Mac is, maar er wordt ook gebruikgemaakt van de 'Private Cloud Compute'-methode.

Los van de gevolgen voor AI en dus de behoefte aan meer RAM, zou deze upgrade ook de toekomstige A-serie chips van Apple natuurlijk beter kunnen ondersteunen. Ook zorgt meer RAM er als het goed is voor snellere en soepelere prestaties op toekomstige iPhones.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Deze verandering voor de hoeveelheid RAM laat ook zien dat Apple bedrijven als Samsung en Google toch maar probeert bij te houden. De Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra hebben allemaal standaard 12GB aan RAM en kunnen daardoor dus bijvoorbeeld ook geavanceerdere AI-features gebruiken. De standaard Google Pixel 9 beschikt ook over 12GB aan RAM, terwijl de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL zelfs 16GB aan RAM hebben.

Het verslag van Ming-Chi Kuo geeft aan dat de iPhone 17 Pro, Pro Max en het ultradunne Air-model allemaal 12GB aan RAM krijgen. Eerdere verslagen suggereerden dat het alleen de Pro Max zou zijn, als krachtigste model binnen de line-up. Het verslag noemt ook dat er hoop is dat de standaard iPhone 17 ook 12GB aan RAM krijgt, maar dat dit niet zeker is vanwege voorraadtekorten.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat Apple wel let op wat zijn concurrenten doen en hier rekening mee houdt als het gaat om zijn roadmap voor Apple Intelligence-features. Aangezien de lijst met features blijft groeien, moeten iPhones ze natuurlijk ook wel allemaal kunnen ondersteunen.

Gezien Apple's focus op privacy is het ook wel logisch om zoveel mogelijk op het apparaat zelf uit te laten voeren. Vanuit dat oogpunt is een investering in meer RAM dus ook wel te begrijpen. Daarnaast zorgt het natuurlijk sowieso voor betere prestaties, dus ook als je geen AI-features gebruikt op je iPhone, is dit wel een mooie upgrade voor het volgende model.