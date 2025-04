Nieuwe iPhone 17e-leak suggereert dat we elk jaar een nieuw "budgetmodel" krijgen

Aangezien we drie jaar moesten wachten tussen de release van de iPhone SE (2022) en die van zijn soort van opvolger, de iPhone 16e, was het toch nu toe nog niet echt duidelijk wat voor releaseschema er voor de toekomstige "budgetmodellen" van Apple zal worden aangehouden. Een nieuwe leak suggereert nu echter dat we voorlopig elk haar een nieuw model krijgen.

Volgens de bekende leaker Fixed Focus Digital (via MacRumors) staat het werken aan de productie van de iPhone 17e nu "op de planning" (volgens Google Translate) en kunnen we dat toestel in mei 2026 zien verschijnen volgens een tweede post.

Dat zou wel iets later in het jaar zijn dan de release van de iPhone 16e. Het eerste iPhone 'e'-model werd dit jaar in februari onthuld. Het kan zijn dat Apple het de releaseperiode heeft aangepast om voor meer verkopen te zorgen, om beter aan te sluiten op de releases van de iPhone 17 en 18 of vanwege de lastige situatie rondom de huidige importheffingen van de VS.

Deze specifieke leak gaat verder niet in op wat we kunnen verwachten van de iPhone 17e, maar een (kleine) snelheidsboost lijkt vrij waarschijnlijk. Apple zal waarschijnlijk niet veel veranderen qua design, omdat het eerste e-model qua design al flink veranderd was ten opzichte van de voorgaande iPhone SE-modellen.

Wat we willen zien

Google brengt ook elk jaar een nieuwe middenklasser uit en de meest recente variant was de Pixel 9a. (Image credit: Blue Pixl Media)

Als Apple er inderdaad voor kiest om elk jaar een nieuw model toe te voegen aan zijn nieuwe e-line-up, net als Google doet bij zijn 'a'-line-up van Google Pixels, dan zou dat een positieve ontwikkeling zijn. Het is altijd goed voor consumenten om meer opties te hebben qua prijs en design als ze op zoek zijn naar een nieuwe smartphone.

Er zijn twee vrij logische veranderingen die we graag zouden zien op de iPhone 17e. De eerste is de toevoeging van MagSafe. MagSafe is helaas niet aanwezig op de iPhone 16e en dat betekent dat dit toestel niet compatibel is met een heleboel verschillende accessoires voor iPhones.

De tweede verandering (die misschien niet heel goed samen zou gaan met de eerste) is een lagere prijs, zodat de iPhone 17e ook echt een budget iPhone wordt. De iPhone 16e heeft een startprijs van 719 euro, terwijl zijn voorganger een adviesprijs vanaf 529 euro had (weliswaar voor 64GB aan opslagruimte in plaats van 128GB).

In onze iPhone 16e review gaven we aan dat we het apparaat een beetje frustrerend vonden, omdat er het toestel een aantal grote pluspunten, maar ook een aantal grote minpunten heeft. Met andere woorden, er is dus zeker ruimte voor verbetering bij de iPhone 17e van volgend jaar.