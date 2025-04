Mogelijk wordt de iPhone 18 krachtiger dan ooit, maar ook een stuk prijziger.

Moet je dit jaar upgraden naar de iPhone 17, of toch wachten op de iPhone 18? Een nieuw lek suggereert dat de iPhone van 2026 een aanzienlijke prestatieboost zal krijgen, maar mogelijk ook een flink hogere prijs zal hebben.

De informatie komt van de ervaren leaker Digital Chat Station op het Chinese sociale netwerk Weibo (via MacRumors). Blijkbaar zal de A20-chip die bedoeld is voor de iPhone 18-serie overstappen van een 3-nanometer naar een 2-nanometer productieproces. Dit betekent in principe dat er meer transistors in dezelfde ruimte kunnen worden geplaatst.

Dat zou moeten zorgen voor een flinke sprong in prestaties en efficiëntie (wat ook de batterijduur ten goede komt). iPhone-chips worden elk jaar sneller, maar wanneer er sprake is van een sprong in nanometers, zijn de verschillen doorgaans nog groter.

We hebben dit gerucht eerder gehoord van betrouwbare bronnen, en nu het opnieuw opduikt, lijkt het nog geloofwaardiger. Reken er maar op dat Apple volgend jaar flink zal uitpakken met de prestaties van zijn nieuwe iPhones.

Goedkoop zal het niet zijn

Volgens dezelfde tipgever (via Google Translate) zullen de kosten van deze chips naar verwachting "fors stijgen", met "opnieuw een ronde van prijsverhogingen voor nieuwe telefoons". Tel daar de huidige onzekerheid rond importtarieven bij op, en de iPhone-serie van 2026 zou weleens de duurste tot nu toe kunnen worden.

Ook andere chipmakers, waaronder Qualcomm en MediaTek, stappen naar verluidt volgend jaar over op hetzelfde 2nm-proces, dus topmodellen van smartphones zouden in het algemeen duurder kunnen worden, niet alleen die van Apple.

Opnieuw is dit iets wat andere tipgevers al eerder hebben voorspeld. Het is dus geen volledig nieuw gerucht, maar het draagt wel bij aan het groeiende bewijs dat de iPhone 18-toestellen indrukwekkend krachtig zullen zijn... en waarschijnlijk ook behoorlijk prijzig.

Verwacht de rest van dit jaar en in de loop van volgend jaar nog meer van dit soort geruchten. Ondertussen horen we dat de iPhone 17-serie mogelijk een stevig herontwerp krijgt, verbeteringen voor video-opnames, en zelfs een volledig nieuw model.