Apple laat je binnenkort zijn eigen AI-modellen vervangen door ChatGPT, Gemini én Claude

Apple geeft je binnenkort waarschijnlijk de keuze tussen verschillende AI-modellen die zijn Apple Intelligence-features mogelijk zullen maken (via Bloomberg News).

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om te kiezen tussen meerdere AI-modellen van externe partijen en daarmee wijkt dit beleid toch wel sterk af van Apple's gebruikelijke strategie van enorm gecontroleerde ervaringen.

De opties zullen 'Extensions' genoemd worden en verschijnen deze herfst in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Deze Extensions zullen je meerdere AI-modellen voorschotelen die je kunnen helpen bij schrijven, beelden genereren en ook gesprekken.

In plaats van dat één assistent elk verzoek behandeld, kan het systeem als het goed is ook bepaalde verzoeken naar specifieke modellen sturen aan de hand van de voorkeuren van gebruikers. Dit is deel van Apple's grotere plannen rondom het verbeteren van zijn AI-features. Andere verbeteringen die we verwachten zijn nieuwe tools voor de Foto's-app en een vernieuwd design voor Siri.

Platform boven product

Apple zou inmiddels al integraties hebben getest met modellen van Google en Anthropic. Apple's eigen modellen zouden ook gewoon moeten blijven bestaan naast de resultaten van deze nieuwe samenwerkingen. Features die wat dieper geïntegreerd zijn in het apparaat zelf zullen ook sowieso nog Apple's modellen gebruiken.

Er is geen enkel bedrijf dat echt een duidelijk voorsprong heeft als het gaat om elk aspect van AI. Dat benadrukt deze strategie dus ook duidelijk. Door modellen van externe partijen toe te laten binnen zijn ecosysteem kan Apple geavanceerdere AI-tools aanbieden, zonder dat het zelf veel tijd en geld moet investeren in het ontwikkelen van deze tools. Het is inmiddels ook wel duidelijk dat Apple zijn concurrenten (en nu tevens partners) niet kan bijhouden op dat vlak.

Op deze manier kan Apple de snelle ontwikkelingen wel beter bijbenen en behoudt het bedrijf nog steeds de controle over hoe het deze tools presenteert aan zijn gebruikers. Voor de nieuwe partners is deze samenwerking dan weer interessant omdat Apple's ecosysteem een heel groot bereik heeft. Zelfs een vrij beperkte integratie kan veel nieuwe gebruikers naar deze alternatieve modellen sturen. Dit klinkt ook goed voor de concurrentie binnen deze markt.

De mogelijkheid om zelf de gewenste AI-modellen te kiezen, biedt gebruikers natuurlijk ook wat meer flexibiliteit. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook gebruikers die juist fans zijn van Apple omdat dit bedrijf bepaalt wat de beste opties en features zijn en gewoon alleen deze opties en features aanbiedt. Daar hoef je dan als gebruiker niet meer verder bij na te denken. Hierdoor neemt de gestroomlijnde simpliciteit van Apple's besturingssystemen misschien dus wel een beetje af.

Geen exclusiviteit meer voor ChatGPT

Deze nieuwe strategie van Apple zorgt ervoor dat OpenAI's ChatGPT niet meer de exclusieve externe AI is die Apple Intelligence kan versterken. Die exclusieve positie was ongetwijfeld erg belangrijk voor OpenAI, maar bij deze nieuwe strategie wordt ChatGPT gewoon één van meerdere opties.

De ietwat verminderde controle van Apple betekent mogelijk dat gebruikers er niet meer zomaar van uit kunnen gaan dat de resultaten van AI-tools ook volledig zijn goedgekeurd door het bedrijf. Apple zal dan ook duidelijk moeten maken dat het niet verantwoordelijk is voor content die gegenereerd is door AI-modellen van externe partijen.

Het is geen geheim dat veel bedrijven inspiratie halen uit de keuzes en strategieën van Apple. Deze nieuwe strategie kan er dus ook voor zorgen dat meer bedrijven de nadruk zullen leggen op toegang en keuzevrijheid in plaats van simpelweg controle als het gaat om AI. Apple lijkt in ieder geval dus te geloven dat flexibiliteit meer waardevol is dan exclusiviteit.