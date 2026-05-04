OpenAI maakt ChatGPT-accounts veel veiliger

OpenAI heeft een belangrijke nieuwe samenwerking met Yubico aangekondigd. Deze samenwerking moet gebruikers een mogelijkheid geven om hun ChatGPT-account nog beter te beveiligen met behulp van speciale 'YubiKeys'.

Deze nieuwe ontwikkeling is deel van OpenAI's 'Advanced Account Security'-programma (Geavanceerde accountbeveiliging). Gebruikers kunnen een bundel met twee veiligheidssleutels aanschaffen om hun accounts mee te beveiligen. Beide sleutels moeten vervolgens aanwezig zijn voordat er kan worden ingelogd.

Voor pc-gebruikers is er de YubiKey C Nano die je in je laptop of desktop kan pluggen om je aanwezigheid te verifiëren. Er is ook een losse YubiKey C NFC beschikbaar om tegen je smartphone aan te houden om een inlogpoging te verifiëren op een mobiel apparaat.

Het artikel gaat hieronder verder.

Je ChatGPT-account beschermen met een fysieke YubiKey

"Een fysieke veiligheidssleutel voegt een extra laag van bescherming toe en helpt je je met het beveiligen van je account, zelfs als je wachtwoord bekend is gemaakt," is wat OpenAI hierover zei. Gebruikers kunnen volgens het bedrijf elke veiligheidssleutel gebruiken die voldoet aan de FIDO-standaarden.

Door dit soort fysieke passkeys te gebruiken, krijgen gebruikers toegang tot de 'gouden standaard' van verificatie als het gaat om opties die phishing-pogingen tegen moeten werken. Hoewel je dus wel die fysieke sleutel altijd nodig hebt, wordt het inloggen zelf ook gemakkelijker en sneller, omdat je geen wachtwoord hoeft in te vullen.

"Uiteindelijk is onze intentie om het gevaar van ongeautoriseerde toegang tot gevoelige data in OpenAI-accounts wereldwijd te verminderen," schreef Yubico CEO Jerrod Chong.

OpenAI's CISO, Dane Stuckey, merkte op dat het bedrijf zelf intern al een tijdje fysieke Yubico-sleutels gebruikt om de accounts van werknemers te beschermen. "We hebben YubiKeys een standaard onderdeel gemaakt van hoe we OpenAI-werknemers beschermen, en met Geavanceerde accountbeveiliging maken we het nog gemakkelijker voor ChatGPT-gebruikers om te kiezen voor diezelfde soort phishing-bestendige bescherming wanneer dit de juiste [optie] voor hen is."

Ben je een echte tech-fan? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief Meld je aan voor deTechRadar Pro-nieuwsbrief om al het topnieuws, meningen, functies en begeleiding te ontvangen die jouw bedrijf nodig heeft om te slagen! Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het bedrijf achter ChatGPT benadrukt overigens ook dat fysieke keys veiligheid boven alles plaatsen en dat dit ook betekent dat je herstelopties wat beperkter worden als je niet meer in je account kan en je zo'n fysieke key gebruikt.

Yubico zegt dat het een bundel met twee keys heeft gelanceerd met een exclusieve prijs voor mensen met een bestaand OpenAI-account. Als je je inschrijft voor Geavanceerde accountbeveiliging, krijg je deze link naar de Yubico-webshop te zien. Daar kan je vervolgens een bundel met één YubiKey C NFC en één YubiKey C Nano kopen voor 72,60 euro (in plaats van 130,68 euro).