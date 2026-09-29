Nederlandse overheid laat Microsoft vallen en stapt over op eigen software

De Nederlandse overheid kondigt aan om fors te investeren in 'soevereine software'. Hiermee wil ze de afhankelijkheid van buitenlandse partijen, waaronder Microsoft, verminderen. Deze beslissing volgt op een pilotproject dat in april van dit jaar werd aangekondigd.

Het initiatief heet DAWO (Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid) en omvat een breed scala aan softwarewijzigingen. Naast Windows voor een open-sourcealternatief inruilen, wil Nederland ook kijken naar cloudinfrastructuur, productiviteitssoftware en meer.

Microsoft gaat weg

Hoewel de migratie zich nog in een beginfase bevindt, vinden er naar verluidt kleinschalige proeven plaats bij overheidsinstanties in het hele land. Zo zouden acht gemeenten zich voorbereiden op pilots.

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Dit migratieproces zal waarschijnlijk jaren in beslag nemen en meerdere aanbestedingen omvatten. Als alles volgens plan gaat, zouden de eerste migraties aan het einde van 2027 klaar moeten zijn.

De omvangrijkste migratie is wellicht die van Windows. De vervanger hiervan wordt NixOS. Dit systeem is ontwikkeld door een Nederlander en de NixOS Foundation bevindt zich ook in Nederland. Er zouden ook samenwerking zijn met andere Europese technologieleveranciers, zoals het Franse La Suite en het Duitse openDesk.

Deze stap weerspiegelt een bredere trend binnen de EU, waarbij overheidsinstanties en andere publieke instellingen kiezen voor soevereine en lokale technologie. Zo maakte de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein al geruime tijd geleden plannen bekend voor een dergelijke migratie, net als Estland en Lyon.