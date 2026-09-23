De EU gaat datacenters verplichten om hun water- en energieverbruik openbaar te maken

De Europese Commissie heeft een nieuw beoordelingssysteem voor datacenters voorgesteld. Daarmee moeten datacenters voortaan transparanter rapporteren over onder meer hun energie-efficiëntie en waterverbruik.

De veranderingen maken deel uit van het nieuwe Data Center Energy Efficiency Package. Dat introduceert één gezamenlijk beoordelingssysteem voor de hele EU, vergelijkbaar met de energielabels die we al kennen van huishoudelijke apparaten.

Belangrijk is dat de nieuwe regels ook kleinere datacenters treffen. Voortaan vallen locaties met een stroomvraag van minstens 500kW onder het systeem, terwijl de regels eerder alleen voor veel grotere datacenters golden.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Europese datacenters moeten transparanter rapporteren over hun efficiëntie

Tot de nieuwe meetpunten behoren het totale energie- en waterverbruik, Power Usage Effectiveness (PUE), een cijfer dat we al kennen uit de jaarlijkse duurzaamheidsrapporten van grote hyperscalers, Water Usage Effectiveness (WUE), het aandeel hernieuwbare energie en de vraag of restwarmte opnieuw wordt gebruikt.

Met de uitgebreidere rapportage wil de EU niet alleen inzicht krijgen in hoeveel energie datacenters verbruiken, maar ook in hoe efficiënt ze daarmee omgaan in verhouding tot lokale omstandigheden, zoals waterschaarste.

"Een verdrievoudiging van onze datacentercapaciteit mag niet betekenen dat ook de druk op onze elektriciteitsnetten, watervoorziening en energierekeningen verdrievoudigt", zegt Teresa Ribera, uitvoerend vicevoorzitter voor een Schone, Rechtvaardige en Concurrerende Transitie.

De veranderingen zijn extra opvallend omdat de EU tegelijk inzet op meer lokale rekenkracht. Daarmee wil het blok minder afhankelijk worden van buitenlandse infrastructuur en meer digitale soevereiniteit opbouwen. Volgens Reuters wil de EU zijn datacentercapaciteit de komende zeven jaar verdrievoudigen.

Ben je een echte tech-fan? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief Meld je aan voor deTechRadar Pro-nieuwsbrief om al het topnieuws, meningen, functies en begeleiding te ontvangen die jouw bedrijf nodig heeft om te slagen! Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De nieuwe regels gaan overigens niet meteen in. Het beoordelingssysteem krijgt eerst een controleperiode van twee maanden, zo meldt de Europese Commissie. Toch moeten de eerste beoordelingen nog dit jaar verschijnen. Tegen eind 2028 wil de EU evalueren hoe effectief de nieuwe regels zijn geweest.

"Inzicht in hun energie- en grondstoffenverbruik is de essentiële eerste stap om datacenters duurzaam in ons energiesysteem te integreren", voegt Eurocommissaris voor Energie en Huisvesting Dan Jørgensen toe.