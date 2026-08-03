Microsoft erkent RAM-crisis en belooft dat Windows 11 vlot op pc's met 8GB RAM blijft werken

Microsoft heeft duidelijk gemaakt dat het Windows 11 beter zal laten presteren met 8GB RAM. Het laat ook weten welke andere onderdelen van het besturingssysteem in de loop van 2026 beter worden.

Dit maakte deel uit van een blogbericht waarin een update wordt gegeven over de voortgang van de missie om Windows 11 te verbeteren, die in maart van start ging. Hierin wordt een overzicht gegeven van al het werk dat Microsoft heeft verricht. Microsoft benadrukte ook vier nieuwe pilaren waar het zich de rest van het jaar op gaat richten. Een daarvan is het RAM-gebruik van Windows 11.

Microsoft schrijft het volgende: "Geheugenoptimalisatie voor 8 GB en meer. Het verminderen van de geheugenbelasting van Windows om een snelle en responsieve Windows-ervaring te bieden op alle pc’s die klanten dagelijks gebruiken.”

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Dit is niet alleen een belofte, maar ook een erkenning van de RAM-crisis, die mensen ervan weerhoudt te upgraden. Het dwingt laptopfabrikanten ook om in sommige opzichten een stap terug te doen, door de RAM-configuratie voor sommige modellen terug te schroeven naar 8 GB.

Andere punten bestaan uit het versnellen en efficiënter maken van de installatie van Windows 11, evenals een betere installatie-ervaring voor gezinnen, waaronder beter toegankelijk ouderlijke toezicht. Tot slot zegt Microsoft dat er wordt gewerkt aan de spraakfunctionaliteit om spraak "natuurlijker en vloeiender" te maken.

Dat werd tijd

(Image credit: Windows/Unsplash)

Microsoft had het eerder al over RAM-optimalisatie en het verlagen van het basisgeheugenverbruik van Windows. Dit is dus eigenlijk gewoon een bevestiging en verduidelijking dat de focus specifiek ligt op het waarborgen dat 8 GB RAM genoeg is voor Windows 11.

De druk is nu groter doordat de RAM-crisis verergert en fabrikanten meer 8GB-laptops willen maken om kosten te besparen. Het feit dat Apple nu de