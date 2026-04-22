Siri moet na Apple's WWDC 2026-event eindelijk op het niveau van ChatGPT zitten

Apple zal bij de opening van zijn 'Worldwide Developers Conference' op 8 juni waarschijnlijk eindelijk een belofte van een tijd geleden waarmaken. Het bedrijf zal dan naar verwachting namelijk een vernieuwde versie van Siri introduceren.

We lijken nu dus eindelijk een antwoord te krijgen op de vraag: kan Apple zijn AI-assistent naar hetzelfde niveau brengen als ChatGPT en andere moderne AI-assistenten?

Het bedrijf verfijnd Siri inmiddels al jarenlang steeds weer op kleine manieren, maar de aankomende versie van de assistent, die waarschijnlijk samen met iOS 27 gelanceerd wordt, zal naar verwachting een veel grotere upgrade zijn. Vroege gelekte details wijzen op een vernieuwde interface en een stap in de richting van een meer conversationele AI. Siri lijkt dus een grotere rol te gaan spelen dan het in jaren heeft gedaan.

Maak kennis met de nieuwe Siri

De grootste verandering zal waarschijnlijk te maken hebben met hoe je tegen Siri praat. Tot nu toe reageert Siri voornamelijk op korte, specifieke instructies, die je ook één voor één moet geven. Denk aan: "Siri, zet een timer" of "Siri, hoe is het weer vandaag?", en dat soort vragen. Elke vraag moet ook op zichzelf worden gesteld.

De nieuwe Siri zal naar verwachting ondersteuning bieden voor doorlopende gesprekken. Hierdoor kan je vervolgvragen stellen en ook bijvoorbeeld meerdere vragen stellen bij een enkele interactie. Siri moet dan ook context van gesprekken kunnen onthouden, waardoor je bepaalde verzoeken misschien alleen nog maar verder hoeft te verfijnen, in plaats van dat je steeds de hele vraag opnieuw moet stellen.

Veel mensen zijn inmiddels al gewend aan dit soort interacties bij diensten zoals ChatGPT en Gemini. Het verschil is dat Apple's AI-assistent ook directe toegang heeft tot het besturingssysteem. Siri moet straks beter kunnen volgen wat je precies vraagt en zich aan kunnen passen naarmate het gesprek vordert.

Verschillende verslagen suggereren dat Apple zal leunen op de mogelijkheden van LLM's (large language models) voor deze functionaliteit. Er is dan ook een deal gesloten met Google voor het gebruik van Gemini-modellen. Vragen waarvoor je eerst terecht moest bij Google Zoeken of een andere chatbot, zou je na de update dus ook aan Siri moeten kunnen stellen. Het resultaat van deze upgrade moet dus in principe een AI-assistent zijn die beter om kan gaan met meer verschillende soorten interacties.

Apple lijkt Siri ook meer te willen integreren en niet steeds je hele smartphonescherm te laten overnemen op iPhones. Er wordt verwacht dat de assistent op nieuwere iPhones meer verwerkt zal worden in het Dynamic Island.

Er zijn ook tekenen dat Apple werkt aan een speciale app voor Siri, met daarin een chatgeschiedenis. Deze app zou er vergelijkbaar uit moeten zien als apps van andere AI-chatbots. De grootste veranderingen zullen echter niet zichtbaar zijn voor gebruikers. Die vinden namelijk achter de schermen plaats.

Het werd tijd

Siri wordt vernieuwd om zijn taken beter uit te voeren binnen verschillende apps en diensten en leunt dus op persoonlijke context en wat er op een bepaald moment op je scherm te zien is. De assistent zou hierdoor ook berichten, e-mails en andere data van je apparaat moeten kunnen raadplegen om taken met meerdere stappen uit te voeren.

In de praktijk betekent dit als het goed is dat je Siri bijvoorbeeld kan vragen om naar een gesprek te kijken, er een relevant detail uit te halen en hier dan iets specifieks mee te doen, zonder dat je dan nog allemaal losse instructies moet geven.

Deze vernieuwing voor Siri laat al een tijdje op zich wachten en Apple begint dan ook wel echt duidelijk achter te lopen op andere AI-assistenten. Verschillende concurrenten zetten inmiddels al veel langer in op dit soort conversationele systemen en generatieve tools, terwijl Apple dit allemaal heel voorzichtig en rustig aan lijkt te pakken. We hebben echter inmiddels wel een punt bereikt waarop Apple-gebruikers betere assistenten gewend zijn, in de vorm van ChatGPT, Gemini en Claude, en nu dus meer verwachten van Siri.

Apple wil eindelijk proberen om aan die hogere verwachtingen te voldoen. De aanpak blijft hier wel consistent, want deze mogelijkheden worden geïntegreerd in Siri en niet een los onderdeel van het overkoepelende 'Apple Intelligence'. Dat terwijl Google zijn oude assistent echt vervangt door de nieuwere Gemini-assistent. Het zal niet gemakkelijk zijn om een vergelijkbare upgrade te bieden aan Apple's kant en tegelijkertijd ook een duidelijke focus te houden op privacy en controle, maar het lijkt erop dat Apple het nu toch wel een poging waard vindt.