"Deze vier iPhones krijgen de iOS 27-update niet"

Hoewel de meeste Android-fabrikanten duidelijk aangeven hoe lang een telefoon updates krijgt, doet Apple dat niet. We weten dat iPhones tegenwoordig minstens vijf jaar updates krijgen, maar we weten pas of een iPhone de nieuwste update krijgt wanneer die beschikbaar is. Uit een nieuw lek blijkt dat vier iPhones die iOS 26 hebben ontvangen, niet in aanmerking komen voor iOS 27.

De info komt van leaker Momentary Digital, die op Weibo (via 9to5Mac) een volledige lijst heeft gedeeld van de iPhones die naar verwachting iOS 27 zullen krijgen. En het is een lange lijst: elke iPhone vanaf de iPhone 12 zal iOS 27 ontvangen. Dat wil zeggen dat de iPhone 11-serie en iPhone SE (2020) achterblijven met iOS 26.

Als deze informatie klopt, is dat niet echt verrassend, aangezien dit allemaal oude telefoons zijn. De iPhone 11 dateert namelijk van 2019 en zal 7 jaar oud zijn wanneer de iPhone 18 wordt gelanceerd.

Twee jaar op rij

De iPhone SE (2020) (Image credit: Future)

Apple lijkt nu elk jaar één generatie iPhones niet langer te ondersteunen. De iPhone XS-serie kreeg namelijk de update naar iOS 26 niet meer vorig jaar. In het verleden waren er ook jaren waarin er geen iPhones buiten de boot vielen. Het zou hoe dan ook handiger zijn als Apple meteen bij de lancering aangeeft hoeveel updates een toestel krijgt. Bij iPads en MacBooks is dit bijvoorbeeld ook onbekend.

iOS 27 wordt naar verwachting onthuld tijdens WWDC 2026 op 8 juni, dus dan zullen we (vermoedelijk) zeker weten welke telefoons de update zullen ontvangen. De definitieve versie van iOS 27 zal ten slotte pas in de loop van september beschikbaar zijn, na de lancering van de iPhone 18.