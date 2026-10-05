Amerikaanse rechter moet straf herzien na AI-video van overleden slachtoffer

Een Amerikaans hof heeft de celstraf van Gabriel Paul Horcasitas vernietigd nadat tijdens zijn zaak een AI-video van het overleden slachtoffer werd getoond. Volgens het hof was die video niet betrouwbaar en had hij duidelijk invloed op de rechter.

Horcasitas schoot Christopher Pelkey in november 2021 dood na een verkeersruzie. Tijdens de strafbepaling in 2025 liet de familie van Pelkey een AI-video zien waarin een digitale versie van het slachtoffer rechtstreeks tegen Horcasitas sprak. De AI-versie zei onder meer dat hij geloofde in vergeving en dat de twee onder andere omstandigheden misschien vrienden hadden kunnen zijn.

Dat maakte indruk op rechter Todd Lang. Hij noemde de video onder meer “geweldig” en “oprecht” en legde Horcasitas uiteindelijk de maximale celstraf van 10,5 jaar op.

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AI-video ging volgens hof te ver

A.I. of Murdered Chris Pelkey Makes His Own Impact Statement at Sentencing (a court 1st), with Judge - YouTube Watch On

Het Arizona Court of Appeals oordeelt nu dat de video niet op die manier bij de strafbepaling had mogen worden gebruikt. De beelden lieten volgens het hof namelijk niet zien wat Pelkey werkelijk had gezegd of gedacht, maar wat zijn zus dacht dat hij zou hebben gezegd.

Daarmee werd volgens het hof de grens overschreden tussen een verklaring van nabestaanden en een verklaring die wordt gepresenteerd alsof die rechtstreeks van het slachtoffer zelf afkomstig is. Bovendien stond volgens de rechters vast dat de video invloed had op de strafmaat.

Het hof noemt het gebruik van de AI-video daarom een “fundamentele fout” die de strafprocedure oneerlijk maakte. De celstraf is vernietigd en Horcasitas moet opnieuw worden gestraft. Zijn veroordeling voor doodslag blijft wel gewoon overeind.