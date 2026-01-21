OpenAI-CEO Altman verdedigt ChatGPT tegen beschuldigingen van Musk

OpenAI-CEO Sam Altman staat er niet om bekend dat hij veel loslaat over de interne werking van ChatGPT. Toch gaf hij toe dat het lastig is om de AI-chatbot tegelijk veilig én bruikbaar te houden. Elon Musk leek die bekentenis uit te lokken met scherpe berichten op X (voorheen Twitter). Musk waarschuwde mensen om ChatGPT niet te gebruiken en deelde een link naar een artikel waarin een verband werd gelegd tussen de AI-assistent en negen sterfgevallen.

De felle uitwisseling op sociale media tussen twee van de machtigste figuren in de wereld van AI leverde meer op dan gekrenkte ego’s of juridische littekens. Musks bericht ging niet in op de bredere context van de sterfgevallen of de rechtszaken waarmee OpenAI in dit verband te maken heeft, maar Altman voelde zich duidelijk genoodzaakt om te reageren.

Zijn antwoord was een stuk persoonlijker dan de gebruikelijke zakelijke taal. In plaats daarvan gaf hij een inkijkje in hoe OpenAI intern werkt: “We moeten kwetsbare gebruikers beschermen, terwijl we er ook voor zorgen dat onze vangrails alle gebruikers in staat stellen om van onze tools te profiteren.”

Altman wees eerst op de veiligheidsprotocollen van OpenAI en hoe lastig het is om schadebeperking en bruikbaarheid met elkaar te verenigen. Daarna suggereerde hij dat Musk weinig recht van spreken heeft, gezien de risico’s van Tesla’s Autopilot. Zijn eigen ervaring met het systeem was volgens hem genoeg om te concluderen dat het “far from a safe thing for Tesla to have released” is. In een duidelijke sneer richting Musk voegde hij toe: “I won’t even start on some of the Grok decisions.”

Wat vooral opviel, was niet het gebruikelijke miljardairsvertoon, maar Altman’s opvallend open uitleg over wat AI-veiligheid in de praktijk betekent. Voor OpenAI, dat ChatGPT inzet voor scholieren, therapeuten, programmeurs en CEO’s, draait ‘veilig’ om een lastige balans tussen bruikbaarheid en het voorkomen van schade.

Altman ging niet publiekelijk in op de afzonderlijke rechtszaken tegen OpenAI. Wel benadrukte hij dat het erkennen van echte schade niet betekent dat je het probleem moet versimpelen. AI weerspiegelt de input die het krijgt, en de steeds veranderende antwoorden maken duidelijk dat veiligheid meer vraagt dan alleen standaard gebruiksvoorwaarden.

ChatGPT's dilemma

OpenAI benadrukt dat ChatGPT in recente versies aanzienlijk veiliger is geworden, met systemen die mentale nood moeten herkennen en gebruikers doorverwijzen naar hulpinstanties. In de praktijk is die veiligheid echter complex. ChatGPT opereert in miljarden onvoorspelbare gesprekken, over verschillende talen, culturen en emotionele situaties. Te strenge moderatie maakt de AI onbruikbaar, terwijl te veel vrijheid juist het risico op schadelijke interacties vergroot. Omdat er geen centrale regels bestaan voor hoe een chatbot moet reageren op kwetsbare gebruikers, moeten bedrijven als OpenAI die kaders zelf blijven ontwikkelen en updaten.

Die discussie wordt verder aangescherpt door de juridische strijd tussen Sam Altman en Elon Musk. Musk verwijt OpenAI dat het zijn oorspronkelijke non-profitmissie heeft ingeruild voor winstbejag, terwijl Altman stelt dat die koerswijziging nodig was om concurrerende en verantwoord ontwikkelde AI te bouwen.