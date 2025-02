Gelekte iPhone 17-renders hinten naar grote designveranderingen

Ooit stond Apple nog bekend om het verleggen van grenzen op het gebied van tech design, maar de afgelopen jaren heeft het bedrijf niet heel veel veranderd aan modellen, zelfs niet aan de beste iPhones uit de line-up. We hebben al jaren te maken met redelijke neutrale rechthoekige apparaten die er niet heel uniek meer uitzien op de markt van smartphones. Sommige mensen zijn fans van dit minimalistische design, maar we snappen het ook als je het inmiddels een nogal saai design vindt.

Als deze nieuwe leak betrouwbaar is, lijken er eindelijk weer wat grote designveranderingen onderweg te zijn, zeker voor de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Deze veranderingen kunnen echter wel enigszins controversieel zijn. De bekende leaker Majin Bu heeft op X een afbeelding gedeeld met wat lijkt op CAD-renders van de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Bij de afbeelding staat ook simpelweg "iPhone 17 lineup CAD".

(Image credit: Majin Bu)

CAD staat voor 'Computer-aided design' en documenten in dit format worden over het algemeen gebruikt om de vorm en afmetingen van een product aan te geven voor geautomatiseerde assemblagelijnen. Hoewel het standaard iPhone 17-model vrijwel niet lijkt te zijn veranderd ten opzichte van de huidige iPhone 16, zien we bij de andere drie modellen toch wel wat flinke veranderingen.

Ten eerste lijkt het toestel dat helemaal links te zien is het nieuwe iPhone 17 Air-model te zijn. De afbeelding toont de nieuwe telefoon met zijn enkele camera op een brede camerabalk die lijkt op wat we gewend zijn van Pixel-toestellen (en die iets uitsteekt aan de achterkant van de erg dunne behuizing).

We hebben eerder al gehoord dat de iPhone 17 Air een zwarte camerabalk zou hebben die in contrast zou staan met de rest van de telefoon. Deze nieuwe leak sluit dus ook wel aan op wat we al verwachtten. De leak suggereert verder dat er drie grote designveranderingen geïntroduceerd worden voor Apple's duurste toestellen, de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

De eerste twee van die veranderingen hebben ook te maken met de camera's. De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max hebben zogenaamd ook een camerabalk die lijkt op die van de iPhone 17 Air. Natuurlijk is die balk hier wel wat groter vanwege de drie cameralenzen die erin moeten passen. Het lijkt erop dat de lidar-sensor en de flitser helemaal naar de rechterkant van deze camerabalk verplaatst zijn.

Dit nieuwe cameradesign is ook te zien op een afbeelding van de iPhone 17 Pro in een nieuwe transparante case die gedeeld werd op X door de leaker Sonny Dickson. Hier zien we ook uitsparingen voor de lidar-sensor en flitser aan de rechterkant.

(Image credit: Sonny Dickson)

De derde verandering is degene die misschien het meest controversieel zal zijn onder Apple-fans. De CAD-render toont een losse uitsparing in het midden achterop de iPhone 17 Pro en Pro Max. Dat suggereert dat er misschien een tweekleurig design aankomt of dat er meerdere materialen gebruikt worden voor de achterkant van de toestellen.

Zelfs bij kleine veranderingen aan het iPhone-design, zoals wanneer de Pro-modellen wisselden naar een titanium frame of wanneer de actieknop werd geïntroduceerd, ontstaan er al snel discussies onder fans. We gokken dat een tweekleurige iPhone ook voor veel verschillende reacties zal zorgen.

Wij kunnen het vaak wel waarderen wanneer smartphonefabrikanten eens iets nieuws proberen en dat gebeurt natuurlijk het meest op het gebied van design. We snappen echter ook wel dat sommige mensen liever een wat subtielere verandering zouden willen zien na jarenlang ongeveer hetzelfde design te krijgen.

Hoe dan ook, we krijgen waarschijnlijk pas veel later in het jaar echt officiële informatie over de iPhone 17. Deze informatie is dan ook volledig gebaseerd op geruchten. We zijn dus benieuwd of Apple zijn design dit jaar echt flink gaat aanpassen.