Waarom ik eerder een iPhone 15 zou kopen dan een iPhone 16e

Apple verraste ons deze week met de lancering van de iPhone 16e. Deze iPhone vervangt de iPhone SE als "goedkope" optie binnen het aanbod van Apple. Als wij iets een budgettelefoon noemen, dan kijken we naar prijzen van maximaal 250 euro, terwijl Apple vindt dat de prijs van 719 euro wel laag genoeg is voor hun goedkope iPhone.

Hoewel de iPhone 16e zeker geen slechte telefoon is, is er een andere iPhone die ik zou aanraden als je zoveel mogelijk waar voor je geld wil. Dat is namelijk de iPhone 15, die iets meer dan een jaar na zijn lancering sterk in prijs is gedaald en op sommige plaatsen zelfs goedkoper is dan de iPhone 16e. Er zijn wel degelijk een paar dingen die de iPhone 16e beter doet, maar de iPhone 15 doet minstens evenveel andere dingen beter.

Het "probleem" van Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

Een van de verschillen tussen de iPhone 16e en de iPhone 15 is de chipset. De iPhone 16e gebruikt de A18-chip die ook in de iPhone 16 (Plus) zit. Er is slechts één klein verschil en dat is dat de iPhone 16e één GPU-core minder heeft (vier in totaal), wat zorgt voor iets minder sterke gameprestaties. De iPhone 15 heeft daarentegen een A16 Bionic-chip die over het algemeen minder krachtig is, maar wel vijf GPU-cores heeft. Als je veel wil gamen, is de iPhone 15 daarom mogelijk interessanter.

Beide chips zijn enorm krachtig en de iPhone 15 is ook bijna anderhalf jaar na zijn lancering nog steeds een van de snelste smartphones die je kan kopen. Het prestatieverschil tussen beide iPhones zal je als gemiddelde gebruiker wellicht niet merken. Het grote verschil tussen deze twee chips is dat de A18 in de iPhone 16e wel ondersteuning biedt voor Apple Intelligence, maar de A16 Bionic in de iPhone 15 niet.

Nu is er één probleem met Apple Intelligence: het werkt hier nog altijd niet. Apple blijft redelijk vaag over wanneer Apple Intelligence hier zal werken en we weten ook niet of alle AI-functies überhaupt zullen werken. Het zou kunnen dat we slechts een deel van de Apple Intelligence-functies kunnen gebruiken en het is momenteel allesbehalve duidelijk hoe snel we toegang zullen krijgen tot toekomstige functies. Dan heb ik het nog niet eens over het gebrek aan ondersteuning voor Nederlands. Als je überhaupt niks hebt met Apple Intelligence, zijn er in de praktijk amper verschillen tussen de prestaties van deze twee iPhones.

De camerakwestie

(Image credit: Apple / Future)

Het verschil tussen de camera's van de iPhone 16e en iPhone 15 hoef ik eigenlijk niet uitgebreid uit te leggen, want je ziet het gewoon. De iPhone 16e heeft één camera achteraan en de iPhone 15 heeft er twee. De hoofdcamera's van beide iPhones zijn wel hetzelfde en je krijgt hier de 48MP-camera waarmee je twee keer kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De tweede camera op de iPhone 15 is een 12MP-groothoekcamera waarmee je meer in het frame krijgt.

Als je voor 700 euro een Android-telefoon koopt, krijg je minstens twee camera's (primair + groothoek) achteraan en vaak zelfs drie (primair + groothoek + telefoto). Het feit dat Apple dit bedrag vraagt voor een telefoon met één camera achteraan vind ik persoonlijk bizar. Zelfs budgettelefoons van 250 euro hebben tegenwoordig een groothoekcamera. Ik gebruik zelf frequent deze camera om landschapsfoto's te nemen en het effect in de lucht bij een zonsondergang is soms adembenemend. Er zijn talloze scenario's waarin een groothoekcamera nuttig is en voor mij is dit de belangrijkste reden om de iPhone 16e links te laten liggen en voor de iPhone 15 te kiezen.

Verwaarloosbare verschillen... of niet?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zijn nog enkele verschillen die voor de meeste gebruikers verwaarloosbaar zullen zijn. Misschien zijn er zelfs enkele upgrades die je niet aanspreken, waardoor de oudere iPhone 15 opnieuw interessanter voor je is. De iPhone 15 (Plus) is namelijk de laatste iPhone met de oude muteschakelaar. Op de iPhone 16 en ook de iPhone 16e is die vervangen door de nieuwe Actieknop. Je kan allerlei snelkoppelingen en meer gebruiken met de Actieknop of je kan hem gewoon instellen om te werken als de oude muteschakelaar. Op basis van de meningen van de mensen rondom me met een iPhone 16, kan ik zeggen dat de Actieknop zeker niet de meestgebruikte upgrade is van de voorbije jaren.

Verder zijn de schermen van de iPhone 15 en iPhone 16e identiek (6,1 inch Super Retina XDR). Het verschil is dat de selfiecamera van de iPhone 15 in het pilvormige Dynamic Island zit, terwijl de iPhone 16e de traditionele notch heeft. Daardoor heb je iets meer scherm op de iPhone 15. Het Dynamic Island past zich ook aan aan wat je doet met je iPhone en kan nuttige informatie weergeven. Beide iPhones gebruiken ook Face ID, waar de iPhone SE nog Touch ID gebruikte. Op vlak van batterijduur zouden er amper verschillen zijn volgens de website van Apple. Bij beide iPhones wordt aangegeven dat ze tot 26 uur video kunnen afspelen en ze hebben ook allebei een USB-C-oplaadpoort.

Het kan zelfs nog goedkoper

Zoals ik al zei liggen de verkoopprijzen van de iPhone 15 en iPhone 16e erg dicht bij elkaar. Soms kost een nieuwe iPhone 15 zelfs ietsje minder. Dat brengt ons bij een laatst punt: je kan vrijwel overal een refurbished iPhone 15 kopen en nog wat extra euro's uitsparen. Bij verschillende verkopers vind je al een refurbished iPhone 15 voor ongeveer 600 euro, waardoor je ruim 100 euro minder uitgeeft dan aan een nieuwe iPhone 16e. Het duurt vermoedelijk nog een jaartje voor de eerste refurbished iPhone 16e-modellen opduiken, dus zit vooral niet daarop te wachten.