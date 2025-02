Apple onthult iPhone 16e voor 719 euro

Laat het maar aan Apple over om de geruchtenmolen fout te bewijzen. We zien eindelijk een nieuwe, meer betaalbare iPhone, maar het is geen iPhone SE meer. In plaats daarvan onthult Apple de iPhone 16e, waarmee de iPhone 16-serie wordt uitgebreid met een Apple Intelligence-ready telefoon van 719 euro.

De 6,1-inch iPhone 16e is voorzien van de A18-chip, dezelfde processor die ook in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus zit. Het toestel heeft slechts één 48MP-camera die standaard 24MP-foto's neemt (en tot 4K 60fps video). De groothoekcamera ontbreekt helaas.

(Image credit: Apple)

Het scherm is een 6,1-inch Super Retina XDR-scherm, maar in plaats van het Dynamic Island, zien we de notch van de iPhone 14 met 12MP-selfiecamera. Touch ID is dus verleden tijd op een iPhone en de overstap naar Face ID is nu compleet.

De iPhone 16e bevat ook de Actieknop met als toevoeging dat je hem kunt programmeren om Visual Intelligence uit te voeren... in regio's waar dat beschikbaar is en daar horen wij voorlopig niet bij. Met deze functie kun je de camera op dieren, planten, restaurants en zelfs flyers van evenementen richten om informatie te krijgen of AI-gestuurde acties uit te voeren. De Cameraregelaar is daarentegen niet aanwezig en blijft exclusief voor de duurdere iPhones.

Voor de rest is het toestel gemaakt van aluminium met Ceramic Shield dat het display beschermt. De iPhone 16e heeft ook een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid, net als de andere iPhones.

(Image credit: Apple)

Een belangrijke nieuwigheid is de Apple C1-chip, de eerste eigen modem van het bedrijf. Er is nog niet veel bekend over deze chip, maar Apple claimt wel dat de batterij er zuiniger door wordt. Apple claimt 26 uur videospeeltijd op één lading.

De iPhone 16e heeft verder een USB-C-poort en ondersteunt ook draadloos opladen. Het toestel heeft vervolgens ondersteuning voor satellietcommunicatie en begint bij 128GB opslagruimte (719 euro). Net zoals bij de reguliere iPhone 16 kan je ook kiezen voor 256GB (849 euro) en 512GB (1.099 euro). We zijn vooral blij dat de basisversie met 64GB opslag nu definitief met pensioen is gestuurd.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Pre-orders voor de iPhone 16e beginnen op vrijdag 21 februari en de telefoon wordt op 28 februari verzonden. De kleurenopties zijn ten slotte niet heel interessant, want je kan kiezen uit een witte en zwarte versie.