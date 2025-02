iPhone 17 Air-renders tonen mogelijke design van extra dunne iPhone

Dit kan een belangrijk jaar worden voor de iPhone. Naast de opvolgers voor de iPhone 16, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max verwachten we namelijk ook een compleet nieuw toestel. Het gaat om een extra dun model die we voor nu maar de iPhone 17 Air noemen.

Er zijn al meerdere geruchten voorbij gekomen over dit nieuwe apparaat, maar een nieuwe leak geeft ons een goed idee van hoe de iPhone 17 Air eruit kan zien. We lijken niet echt bepaald met een typisch Apple-design te maken te krijgen.

De leaker Jon Prosser heeft een aantal renders gedeeld in zijn Front Page Tech YouTube-serie (via MacRumors). Die renders tonen zogenaamd het uiteindelijke design van de iPhone 17 Air en een paar van deze renders zie je hieronder.

Image 1 of 2 (Image credit: Front Page Tech / ‪@Zellzoi‬) (Image credit: Front Page Tech / ‪@Zellzoi‬)

De renders tonen inderdaad een erg dunne behuizing voor de iPhone 17 Air, maar ook een lange zwarte camerabalk over de gehele breedte aan de achterkant van het toestel. Ondanks de lengte van deze camerabalk zou er wel maar één lens aanwezig zijn. Die steekt enigszins uit aan de linkerkant van de balk. De flitser zit aan de rechterkant. Sommige van de renders tonen ook een cameraregelaar en actieknop, maar dat komt tegenwoordig niet echt als een verrassing.

Deze afbeeldingen hebben ons tot nu toe het beste idee van het mogelijke design van de iPhone 17 Air gegeven en de renders komen ook overeen met wat we in eerdere leaks voorbij hebben zien komen. Zo zagen we eerder ook al een wazige foto van de zogenaamde iPhone 17 Air. Er is dus een redelijke kans dat deze renders accuraat zijn, maar het is het ook waard om te vermelden dat informatie van deze leaker niet altijd juist is gebleken. Prosser heeft in het verleden zowel accurate als inaccurate informatie over Apple gedeeld.

Geen veranderingen voor de standaard iPhone 17?

Dit is niet het enige nieuws dat Prosser heeft gedeeld over de iPhone 17-serie. In een post op X (via Phone Arena) claimde de leaker verder nog dat de standaard iPhone 17 wel heel erg op de iPhone 16 lijkt. De cameralenzen zouden opnieuw verticaal onder elkaar zitten en het camerasysteem zou hier dan ook veel minder ruimte innemen dan bij de iPhone 17 Air met zijn zogenaamde camerabalk.

Als dit klopt, zouden er dus drie verschillende designs aanwezig kunnen zijn binnen de iPhone 17-serie. Prosser onthulde recentelijk namelijk ook het mogelijke design van de iPhone 17 Pro. Dat toestel zou dan weer een nog dikkere camerabalk krijgen dan de Air.

Het duurt misschien nog wel even voordat we erachter komen hoe accuraat deze informatie is. Naar verwachting wordt de iPhone 17-serie namelijk pas weer ergens in september onthuld.