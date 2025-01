iPhone 17 Air-leak toont zogenaamd radicaal nieuw design, maar is het echt?

Er wordt van Apple verwacht dat het in de herfst een zogenaamde ‘iPhone 17 Air’ zal lanceren. Het idee is dus dat Apple een extra dun apparaat toe zal voegen aan zijn iPhone-line-up en eventueel het Plus-model achterwege laat. Geruchten over dit nieuwe apparaat hebben voor veel speculatie gezorgd en sommige claims klinken ook wel vrij ongeloofwaardig. Dat geldt ook voor de nieuwste iPhone 17 Air-claim.

Dit nieuws komt vanuit de leaker Majin Bu, die een afbeelding op Twitter (X) postte van het zogenaamde design van de iPhone 17 Air. Later claimde de leaker ook nog dat dit design “bevestigd" was.

Het meest interessante aan de afbeelding is dat we de achterkant van het apparaat zien en dat hier een langwerpige cameramodule te zien is die verspreid zit over vrijwel de hele achterkant. Er zit aan de linkerkant een enkele cameralens, rechts zit een flitser en een kleine cut-out voor een microfoon aan de rand.

Het gelekte beeld is erg wazig en dat maakt het lastig om de details goed te bekijken. Majin Bu heeft ook niet de beste reputatie als het gaat om Apple-leaks. De leaker voorspelde wel accuraat de 'Desert Titanium'-naam voor de nieuwe kleur van de iPhone 16 Pro maanden voor deze gelanceerd werd, maar heeft ook meerdere geruchten verspreid die niet accuraat bleken, waaronder de claim dat de iPhone 15 twee camera's aan de voorkant zou hebben.

Redenen voor twijfels

Based on what was reported by my source, this would be the new iPhone 17 design. I can't be sure if the image is real, but if it were, it would reflect the leaked design. pic.twitter.com/vXhHqunzN7January 21, 2025

Er zijn ook nog andere redenen om sceptisch te zijn over deze leak. Ten eerste zou dit echt compleet afwijken van het gebruikelijke cameradesign van Apple. Elke andere iPhone plaatst zijn camera('s) in de hoek van het apparaat en dat is dan ook al jaren het geval. Als Apple echt van plan was om een compleet nieuw design te gebruiken, dan zouden we verwachten dat een aantal van de bekendste leakers en analisten dit ook al eerder van hun bronnen hadden gehoord. Deze leakers zijn echter op dit vlak allemaal vrij stil en dat zegt misschien genoeg.

Er is ook nog een ander probleem. De iPhone 17 Air moet, zoals zijn naam suggereert, veel dunner worden dan Apple's andere iPhones. Dat betekent dat er veel minder ruimte in de behuizing is voor onderdelen. Als de cameramodule dan over de hele achterkant verdeeld is, neemt deze ongeveer dezelfde ruimte in beslag als het Face ID-camerasysteem aan de voorkant van het apparaat. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat Apple vaarwel zegt tegen Face ID, dus daarom lijkt dit design voor de cameramodule achterop het apparaat ons niet echt logisch.

Uiteindelijk weten we natuurlijk pas zeker hoe het toestel eruitziet wanneer hij gelanceerd wordt in de herfst van dit jaar (ervan uitgaande dat de iPhone 17 Air inderdaad bestaat en tegelijkertijd met de andere iPhone 17-modellen wordt gelanceerd). Tot die tijd raden we je aan om ook sceptisch te blijven over deze leak. Totdat een betrouwbaardere bron dit nieuws bevestigt, gaan we er maar van uit dat er een grote kans is dat het niet klopt.