iPhone 17 Air en Samsung Galaxy S25 Slim kunnen beide hetzelfde nadeel hebben

We hebben de afgelopen maanden redelijk veel gehoord over de zogenaamde iPhone 17 Air. Dit apparaat zou een flink dunnere versie van Apple's aankomende flagship moeten zijn. Apple lijkt ook niet de enige te zijn die aan een dunnere telefoon werkt. Samsung schijnt volgens geruchten ook te werken aan een Galaxy S25 Slim om te concurreren met Apple's dunne telefoon. Beide toestellen kunnen echter een belangrijk nadeel hebben als gevolg van hun vormfactors.

Volgens de leaker Digital Chat Station op Weibo (via Notebookcheck) zullen de iPhone en de Samsung-telefoon allebei ongeveer 5-6 mm dik zijn. De iPhone 16 is 7,8 mm dik en de Samsung Galaxy S24 is 7,6 mm dik, dus dat geeft je misschien een idee van hoeveel dunner deze nieuwe modellen zullen zijn.

Dit dunne design heeft echter niet alleen voordelen volgens Digital Chat Station. Volgens de post van de leaker zullen de batterijen van de apparaten maar een capaciteit ergens tussen de 3.000mAh en 4.000mAh hebben.

Dat lijkt in de eerste instantie misschien niet zo'n heel groot probleem. De batterijen in de iPhone 16 en Samsung Galaxy S24 zitten al tussen die capaciteiten. Het probleem is dat de dunnere behuizingen van de aankomende telefoons de warmteafvoer veel lastiger kunnen maken.

Hitte kan een negatief effect hebben op de batterijduur, dus als een superdunne behuizing meer warmte vasthoudt dan een behuizing van een formaat dat we gewend zijn, dan heb je misschien vaker je oplader nodig.

Koeling voor de krachtige chips

(Image credit: Future)

De zeer krachtige chips die we in deze toestellen verwachten terug te zien zijn ook een deel van het probleem. De iPhone 17 Air zal naar verwachting draaien op Apple's A19-chip en de Samsung Galaxy S25 Slim op de Snapdragon 8 Elite. Deze chips moeten uitstekende prestaties gaan leveren, maar het kan dus lastig zijn om ze koel te houden in zulke dunne behuizingen.

Dat gezegd hebbende, de chips van Apple en hun rivalen aan de Snapdragon-kant zijn inmiddels erg efficiënt en kunnen krachtige prestaties leveren zonder al te heet te worden. Misschien wordt de impact op de batterijduur dus niet zo groot als sommige mensen suggereren. Het lijkt ons ook onwaarschijnlijk dat Apple een telefoon zal uitbrengen die niet een hele dag meegaat, want dat is bij de meeste recente Apple-lanceringen wel een groot verkooppunt geweest.

Toch verwachten we wel dat de dunnere behuizingen allerlei soorten uitdagingen met zich meebrengen voor de ontwerpers, waaronder dus warmteafvoer en de impact daarvan op de batterijduur. We zullen natuurlijk pas zelf kunnen zien hoe groot deze impact is wanneer de telefoons gelanceerd zijn.

De release van deze apparaten kan eventueel wel voor een interessante ontwikkeling zorgen: het kan andere smartphonefabrikanten aansporen om de batterijcapaciteiten van hun apparaten te verhogen. Digital Chat Station geeft aan dat sommige fabrikanten van Android-smartphones al aan het overwegen zijn om meer toestellen met batterijcapaciteiten van 5.000mAh of hoger uit te brengen. Dat betekent dat het dus zeker aan te raden is om de telefoonlanceringen in het komende jaar goed in de gaten te houden als batterijduur voor jou van groot belang is.