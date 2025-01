Dit is hoe dun de iPhone 17 Air zou zijn (en het is dunner dan de Galaxy S25 Slim)

Als de geruchten kloppen, krijgen we dit jaar een nieuw iPhone-model: de iPhone 17 Air. Dankzij een bekende Apple-analist weten we nu mogelijk hoe dun dit toestel zal zijn en het lijkt erop dat hij de Samsung Galaxy S25 Slim gaat overtreffen.

Volgens Ming-Chi Kuo (via MacRumors) zal de iPhone 17 Air slechts 5,5 mm dik zijn op het dunste punt. Ter vergelijking: de huidige iPhone 16 meet 7,8 mm, wat betekent dat het nieuwe toestel bijna 30% dunner zal zijn.

Wat we hebben gehoord over de Galaxy S25 Slim is dat deze een dikte van 6,x mm zal hebben. Als je in 2025 op zoek bent naar de dunste flagship smartphone, dan zou dat weleens de iPhone 17 Air kunnen zijn. Deze afmetingen moeten wel natuurlijk nog bevestigd worden.

De iPhone 17 Air zal volgens Kuo mogelijk alleen eSIM ondersteunen en de fysieke simkaartsleuf laten vervallen om de dikte te verminderen. Het toestel zal naar verwachting ook de iPhone 16 Plus vervangen.

Afvallen

De iPhone 6 is de dunste iPhone tot nu toe (Image credit: Future)

Het Plus-model is naar verluidt het minst populaire model in de iPhone-reeks, en Apple hoopt dat een herontwerp en een nieuwe naam voor extra verkopen zullen zorgen, waarbij het dunne design blijkbaar het belangrijkste verkoopargument is.

Als de voorspelling van 5,5 mm klopt, zou de iPhone 17 Air de eer krijgen de dunste iPhone ooit te zijn. Het huidige record in dat opzicht wordt gehouden door de iPhone 6, die in 2014 werd gelanceerd en 6,9 mm dik was.

Er gaan ook geruchten dat de telefoon gebruik zal maken van een dunnere en efficiëntere displaytechnologie, wat zal helpen om die 5,5 mm te bereiken. Net als bij de andere iPhone 17-modellen kunnen we ook uitkijken naar een prestatieboost.

Samsung zal echter als eerste zijn ultradunne telefoon onthullen: het volgende Samsung Unpacked-evenement staat gepland voor 22 januari, en we verwachten daar vier verschillende Samsung Galaxy S25-modellen te zien, waaronder de Galaxy S25 Slim.