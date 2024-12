Nieuwe Galaxy S25-leaks voorspellen onder andere hoe dun de S25 Slim is

Het wordt op dit punt eerlijk gezegd vrij lastig om alle geruchten en leaks rondom de Samsung Galaxy S25-serie bij te houden. Er komen geregeld overlappende geruchten binnen via meerdere bronnen. We verwachten dat de nieuwe toestellen van Samsung op 22 januari gelanceerd worden, maar we hebben nu dus opnieuw onbevestigde details binnengekregen over de aankomende flagship telefoons.

Ten eerste is er nieuws vanuit de leaker Abhishek Yadav (via Android Authority). Deze leaker geeft aan dat de Galaxy S25, de Galaxy S25 Plus en de Galaxy S25 Ultra allemaal 12GB aan RAM krijgen, plus opties voor 256GB, 512GB en 1TB aan opslagruimte (en 128GB voor de goedkoopste Galaxy S25).

Dat zou dus een upgrade betekenen ten opzichte van de 8GB aan RAM op de standaard Galaxy S24, maar het betekent ook dat de S25 Plus en de S25 Ultra geen extra RAM krijgen. De Galaxy S24 Plus en de Galaxy S24 Ultra hadden namelijk al 12GB aan RAM.

Aangezien we inmiddels ook al meerdere geruchten hebben gehoord die suggereren dat de Galaxy S25 Ultra 16GB aan RAM zal krijgen, is het jammer om nu een tegenstrijdig gerucht te horen. Hoe dan ook, extra RAM voor de standaard Galaxy S25 is in ieder geval een mooie upgrade.

Een nieuw Slim-model lijkt ook onderweg te zijn

Galaxy S25 Slim (SM-S937x/DS) :• 6.66" display (like S25+)• 200MP HP5 main camera• 50MP JN5 UW• 50MP JN5 3.5X telephoto• SD 8 Elite• ~4700mAh - 5000mAh🔋Launching in Q2, 2025 - similar to A & FE series launch timeline.December 20, 2024

Verder hebben we ook nog wat meer details gekregen over de zogenaamde Galaxy S25 Slim. Dit zou een vierde model binnen de line-up zijn dat eventueel een aantal maanden na de lancering van de bekende drie toestellen verschijnt. Volgens @Gadgetsdata (via SamMobile) krijgt deze telefoon hetzelfde 6,66-inch display als de Galaxy S25 Plus.

We krijgen schijnbaar bij dit model ook te maken met dezelfde Snapdragon 8 Elite-chip die ook in de andere Galaxy S25-toestellen moet zitten. De vraag is natuurlijk nog of die chip ook hier in Nederland en België in alle toestellen zal zitten. Daarnaast zou de batterijcapaciteit ergens tussen de 4.700mAh en 5.000mAh zitten. Achterop zouden we te maken hebben met drie camera's (200MP + 50MP + 50MP) en mogelijk 3,5x optische zoom.

Die cameraspecs lijken meer op de specs die we verwachten van de Samsung Galaxy S25 Ultra, dus het lijkt hier om een premium smartphone te gaan. Er zijn ook al eerdere leaks verschenen over de indrukwekkende camera's van dit toestel.

Als laatste heeft de bekende leaker Ice Universe (via Notebookcheck) ook nog aangegeven dat de Galaxy S25 Slim misschien 6,x mm dik zal zijn. Wat dat getal achter de komma ook mag zijn, dit zou hem merkbaar dunner maken dan de Samsung Galaxy S24 met zijn dikte van 7,6 mm.